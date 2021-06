Toate fazele video din Romania - Georgia sunt LIVE VIDEO pe www.sport.ro de la 21:45!

20:20 Radoi surprinde cu primul 11 trimis in teren contra Georgiei, in testul de la Ploiesti. In premiera, titular in nationala Romaniei va fi Andrei Vlad. Tot in primul 11 apar Deian Sorescu, Cristi Ganea sau Darius Olaru.

In atac, Radoi l-a preferat pe Denis Alibec varf impins. Atacantul lui Kayserispor va fi sustinut de Ianis Hagi si Florin Tanase.