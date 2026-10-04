Protest înaintea meciului cu Israel! Ce au refuzat irlandezii să facă

Meciul de duminică trebuia iniţial să se dispute la Dublin, dar Federaţia Irlandeză de Fotbal (FAI) a mutat partida pe un teren neutru, la Backa Topola, din „motive operaţionale” în luna iunie, în urma apelurilor pe scară largă la boicot, ca protest faţă de acţiunile Israelului în Gaza. FAI a declarat că meciul se va disputa fără spectatori.

Kelleher a repetat gestul lui O’Shea înaintea primului meci de la Debrecen, din Ungaria, de săptămâna trecută, când O’Shea a refuzat să dea mâna cu căpitanul Israelului, Manor Solomon. Irlanda a câştigat acel meci cu 3-0, graţie celor trei goluri marcate în prima repriză.

Portarul Irlandei, Caoimhín Kelleher, a preluat rolul de căpitan în locul lui Dara O’Shea – care a fost scutit pentru a fi alături de soţia sa la naşterea copilului lor – şi a evitat în mod deliberat să dea mâna cu Peretz, deşi a îndeplinit formalităţile obişnuite de dinaintea meciului cu arbitrul şi unul dintre asistenţii acestuia.

Jucătorii israelieni au purtat, de asemenea, banderole negre în memoria celor ucişi în atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Căpitanul echipei israeliene, Dor Peretz, avea scris „7/10” pe banderola sa.

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Presiune asupra jucătorilor

Toţi jucătorii irlandezi au fost supuşi unei presiuni din partea publicului de acasă, unde există o puternică solidaritate cu palestinienii, pentru a boicota al doilea meci împotriva Israelului, deşi au fost supuşi celei mai mari presiuni înaintea primului meci.

„Am simţit că presiunea creştea de la o zi la alta şi acum se apropie aproape de limita de rupere”, a declarat la momentul respectiv antrenorul Irlandei, Heimir Hallgrimsson.

În cele din urmă, doar portarul de rezervă Gavin Bazuno a decis să nu participe la ambele meciuri controversate, afirmând într-o declaraţie că aceasta era „convingerea sa personală că uciderea unor oameni nevinovaţi este greşită”.

Peste 160 de sportivi irlandezi au semnat o scrisoare deschisă prin care solicitau FAI să-şi reconsidere decizia de a disputa cele două meciuri.

Înainte de plecarea spre Ungaria, în faţa hotelului echipei din Dublin s-au adunat protestatari care îi îndemnau pe jucători să boicoteze meciurile. Sindicatul SIPTU a afişat un poster uriaş în centrul Dublinului, lângă râul Liffey, îndemnând jucătorii să „Urmaţi-vă conştiinţa!” şi „Nu vă jucaţi cu genocidul”, alături de imaginea unei mingi pătate de sânge.

Fostul antrenor al Irlandei, Brian Kerr, a declarat că FAI „a pierdut respectul poporului irlandez” pentru că a decis să organizeze meciurile.

Însă FAI a rezistat apelurilor, argumentând că echipa ar putea fi lovită de sancţiuni severe din partea UEFA. Irlanda este co-gazdă a Campionatului European din 2028, alături de Anglia, Ţara Galilor şi Scoţia.

O situaţie tensionată

Joi, în timpul meciului încheiat cu scorul de 2-2 dintre Irlanda şi Austria, protestatarii au aruncat pe teren mingi de tenis cu steaguri palestiniene, iar mai târziu un bărbat cu un steag palestinian a încercat să intre pe teren.

Sâmbătă, un jurnalist israelian a afirmat în cadrul conferinţei de presă de dinaintea meciului că jucătorii irlandezi i-ar fi numit pe jucătorii israelieni „maimuţe” în timpul meciului de săptămâna trecută, ceea ce a dus la o reacţie imediată din partea responsabilului de comunicare al Irlandei, Kieran Crowley, care a spus că este „o minciună” şi a încheiat conferinţa de presă.

Jucătorii au decis să continue meciurile abia după o zi dramatică petrecută la Debrecen înaintea primului meci, când atât conferinţa de presă, cât şi antrenamentul au fost amânate cu câteva ore, în timp ce ei deliberau. Se pare că au votat cu 14 la 8 în favoarea continuării meciurilor, după retragerea lui Bazunu din acea dimineaţă.

Postul naţional de televiziune al Irlandei, RTÉ, a asigurat doar o transmisiune redusă a ambelor meciuri împotriva Israelului, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Nu a existat nicio prezentare din studio. Nu au fost nici comentarii pe fluxul internaţional, nici analize. RTÉ a declarat că nu acceptă publicitate sau sponsorizări în legătură cu niciunul dintre meciuri.

De asemenea, RTÉ a anunţat recent că Irlanda va boicota Concursul Eurovision pentru al doilea an consecutiv, din cauza participării Israelului, scrie News.ro.