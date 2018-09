Modric, atac DUR dupa ce Croatia a fost desfiintata de Spania cu 6-0: "A jucat fiecare pentru el insusi!" Ce spune despre trofeul FIFA Best

Spania a castigat categoric partida cu Croatia in UEFA Nations League.

Croatua a fost demolata de Spania intr-o partida din UEFA Nations League ce a avut loc la Elche - vicecampioana mondiala a primit 6 goluri de la Spania! Luka Modric a fost titular in echipa lui Zlatko Dalic si s-a declarat dezamagit la final.

"Un meci foarte dificil. Am inceput bine partida pentru 20 de minute, am avut 2 sau 3 faze clare. Nu am marcat si dupa ce am primit primul gol, si apoi si pe al doilea, am cazut. Am inceput sa jucam fiecare pentru el insusi, nu ne-am ajutat intre noi, am stat departe unul de celelalt si in fata unei astfel de echipe este sinucidere. La final, rezultatul este slab.



Este o infrangere grea, dar trebuie sa invatam cateva lectii. Daca nu suntem 100%, daca nu suntem implicati in fiecare meci ca la Cupa Mondiala, va fi dificil indiferent cu cine jucam, mai ales in fata unei formatii ca Spania" a spus Modric la final.

Finalist pentru trofeul FIFA Best alaturi de Cristiano Ronaldo si Mo Salah, Modric spune ca nu este interesat: "Pentru mine important este colectivul, castigarea unui trofe individual nu ma obsedeaza. Daca nu il castigi, nu se intampla nimic" a mai spus Modric.