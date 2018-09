Cristiano Ronaldo i-a scris lui Modric! Mesajul portughezului dupa ce a pierdut premiul pentru cel mai bun jucator al sezonului trecut in Champions League!

Cristiano Ronaldo a pierdut premiul pentru cel mai bun jucator al sezonului trecut in Campions League in fata lui Luka Modric.

Dupa aceasta victorie a croatului, portughezul nu a ratat ocazia sa-si felicite fostul coechipier de la Real Madrid.

"Cristiano mi-a trimis un mesaj sa ma felicite pentru ca am castigat premiul pentru cel mai bun jucator. Mi-a spus ca se bucura pentru mine si ca l-am meritat si ca asteapta sa ne revedem curand", a spus Modric.

Cristiano Ronaldo si Luka Modric se lupta si pentru un alt trofeu, cel mai bun jucator al anului. Portughezul a castigat primele doua editii ale acestei gale, de fiecare data in fata lui Lionel Messi.

