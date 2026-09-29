„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi!” Mitică Dragomir, cea mai dură reacție după România - Bosnia 2-4

„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi!” Mitică Dragomir, cea mai dură reacție după România - Bosnia 2-4 Nationala Dumitru Dragomir
SPORT.RO
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Mitică Dragomir a criticat pe toată lumea după România - Bosnia.

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mitica dragomirGica HagiMircea Lucescu
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Mitică Dragomir, cea mai dură reacție după România - Bosnia 2-4

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

În urma rezultatului de pe Arena Națională, România a rămas pe ultimul loc în grupa de UEFA Nations League, iar șansele la prima poziție în ierarhie au scăzut drastic.

Întrebat despre înfrângerea cu Bosnia, Mitică Dragomir a avut o reacție fără precedent. Fostul șef de la LPF susține că presiunea din zona media „l-a omorât pe Mircea Lucescu”, iar acum se teme ca acest tratament să îl afecteze și pe Gică Hagi.

„Oracolul din Bălcești” e de părere că selecționerul a procedat bine, în condițiile în care nu avea alte ferestre în care să îi testeze pe jucătorii tineri. 

„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi. Nevinovaţi! Îl bagă în mormânt. Îi pun nişte întrebări, de parcă el e vinovat. Să îi mulţumim lui Dumnezeu că l-am avut pe Hagi. Cu ce greşeşte? Sunt jucători de lot? Când îi vedea la un joc dacă nu cu Bosnia? 

Vorbesc serios. El trebuie să îşi facă 20 de inşi. Nu Burcă a fost cel mai slab. Alţii joacă la 39-40 de ani. Hagi a procedat exact, iar pe fiul său l-aţi demolat. Nu a jucat rău, a jucat în nota echipei. Sunt jucători care nu vorbesc româneşte”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

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Dumitru Dragomir
Dumitru Dragomir / Foto: Captură Sport.ro
Dumitru Dragomir
Dumitru Dragomir / Foto: Captură Sport.ro
Dumitru Dragomir
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Desfășurarea evenimentelor din România - Bosnia 2-4

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.

Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.

Cicâldău a redus din diferență 7 minute mai târziu, când a expediat frumos din afara careului. Bîrligea a mai punctat în minutul 89, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. În urma celor două meciuri din UEFA Nations League, România se află pe locul 4, cu 0 puncte acumulate și un golaveraj de -3.

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