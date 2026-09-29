„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi!” Mitică Dragomir, cea mai dură reacție după România - Bosnia 2-4

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Mitică Dragomir, cea mai dură reacție după România - Bosnia 2-4

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

În urma rezultatului de pe Arena Națională, România a rămas pe ultimul loc în grupa de UEFA Nations League, iar șansele la prima poziție în ierarhie au scăzut drastic.

Întrebat despre înfrângerea cu Bosnia, Mitică Dragomir a avut o reacție fără precedent. Fostul șef de la LPF susține că presiunea din zona media „l-a omorât pe Mircea Lucescu”, iar acum se teme ca acest tratament să îl afecteze și pe Gică Hagi.

„Oracolul din Bălcești” e de părere că selecționerul a procedat bine, în condițiile în care nu avea alte ferestre în care să îi testeze pe jucătorii tineri.

„L-au omorât ăştia pe Lucescu, îl omoară şi pe Hagi. Nevinovaţi! Îl bagă în mormânt. Îi pun nişte întrebări, de parcă el e vinovat. Să îi mulţumim lui Dumnezeu că l-am avut pe Hagi. Cu ce greşeşte? Sunt jucători de lot? Când îi vedea la un joc dacă nu cu Bosnia?

Vorbesc serios. El trebuie să îşi facă 20 de inşi. Nu Burcă a fost cel mai slab. Alţii joacă la 39-40 de ani. Hagi a procedat exact, iar pe fiul său l-aţi demolat. Nu a jucat rău, a jucat în nota echipei. Sunt jucători care nu vorbesc româneşte”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.