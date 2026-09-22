"Nu există nicio tensiune" în relaţia mea cu Ousmane Dembele, a insistat căpitanul naţionalei de fotbal a Franţei, Kylian Mbappe, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe luni, în urma unui scurt schimb de replici prin intermediul presei cu privire la Balonul de Aur, scrie AFP.

Care este relația dintre starurile Kylian Mbappe și Ousmane Dembele

"Am discutat deja cu el despre asta; nu există nicio tensiune - îmi e prieten. Chiar nu e nicio problemă. Sunt complet relaxat în această privinţă. În perioadele dedicate Ligii Naţiunilor şi echipei naţionale, oamenii simt mereu nevoia să găsească un subiect de dezbatere, iar aici cu siguranţă au găsit unul", a explicat Mbappe, înainte de a se alătura "Les Bleus" şi noului selecţioner, Zinedine Zidane, luni, pentru a pregăti cele patru meciuri din Liga Naţiunilor: în deplasare împotriva Turciei şi Belgiei, pe 25 şi 28 septembrie, urmate de partide pe teren propriu cu Italia şi Belgia, pe 2 şi 5 octombrie, pe Stade de France.

Într-un interviu acordat revistei France Football şi publicat pe 11 septembrie, superstarul naţionalei Franţei făcuse declaraţii destul de tranşante despre "Balonul de Aur", considerându-se favorit la câştigarea celui mai prestigios trofeu individual din fotbal - care urmează să fie decernat la Londra pe 26 octombrie -, chiar dacă acest lucru a presupus o "înţepătură" la adresa lui Dembele, fără a-l numi însă explicit.

"În anumiţi ani, m-am considerat cel mai bun jucător din lume. Nu vedeam niciun jucător mai bun decât mine. Apoi, când Messi ajungea la ceremonie şi câştiga, îmi spuneam: 'Cel mai bun jucător e acolo, pe scenă'. Nicio problemă. Când câştiga Cristiano spuneam acelaşi lucru... În cazul altora, priveam şi, chiar dacă aveau un Balon de Aur, nu aş fi schimbat locul cu ei", declarase el, înainte de a vorbi despre Dembele, unul dintre prietenii săi apropiaţi şi deţinătorul actual al trofeului.

"Dembele? Ei bine, el a fost mereu văzut ca un jucător talentat. Eu, în schimb, am fost mereu văzut drept `alesul`. Am ajuns în vârf imediat, foarte devreme. El a avut un parcurs diferit - accidentări şi aşa mai departe -, dar şi-a revenit cu adevărat", a remarcat cel mai bun marcator din istoria naţionalei Franţei (66 de goluri în 106 selecţii), conform Agerpres.

Dembele a oferit un răspuns două zile mai târziu, în cadrul emisiunii Ligue 1+, alimentând speculaţiile privind tensiunile dintre cele două vedete din ofensiva "Les Bleus":

"De-a lungul carierei, nu am spus niciun cuvânt; pur şi simplu am muncit enorm. Aşa cum am mai spus, nu am fost niciodată Ťalesulť, dar am depus efortul necesar. Anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la PSG, iar anul acesta... vom vedea. Fără presiune, o iau pas cu pas".