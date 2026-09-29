Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

România lui Hagi, dur criticată după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 29 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Cristi Pulhac.

Întrebat despre partida dintre România și Bosnia, Robert Niță a transmis că există o stare de nemulțumire generală. Fostul atacant e de părere că acesta este, de fapt, nivelul fotbalului românesc, iar prima reprezentativă a devenit, din nefericire, o echipă de urna a 3-a pe plan continental.

„Suntem dezamăgiți, e o dezamăgire mare. E o dramă națională, toată lumea e supărată, nemulțumită. Dacă ne uităm la rezultate, deja vorbim de un meci în deplasare cu o echipă mai bine cotată, și acasă cu un adversar care ne-a pus în ultimul timp probleme și nu am reușit să îl învingem.

Una peste alta, cred că rezultatele sunt corecte și arată pe undeva nivelul fotbalului românesc. Lotul cuprinde 33 de jucători, iar în momentul de față asta este valoarea reală a fotbalului românesc, undeva... Să nu spunem lumea a 3-a, ci urna a 3-a a fotbalului european. Mai rămân două meciuri, iar pe fondul de nemulțumire... Cred că va fi foarte, foarte greu!”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.