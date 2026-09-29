VIDEO EXCLUSIV „E dramă națională!” România lui Hagi, dur criticată după 2-4 cu Bosnia: „O echipă de urna a 3-a a fotbalului european”

„E dramă națională!” România lui Hagi, dur criticată după 2-4 cu Bosnia: „O echipă de urna a 3-a a fotbalului european” Nationala
SPORT.RO
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Jocul echipei naționale a fost criticat după 2-4 cu Bosnia.

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Robert NitaEchipa NationalaRomaniabosniaGica Hagi
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

România lui Hagi, dur criticată după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 29 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Cristi Pulhac.

Întrebat despre partida dintre România și Bosnia, Robert Niță a transmis că există o stare de nemulțumire generală. Fostul atacant e de părere că acesta este, de fapt, nivelul fotbalului românesc, iar prima reprezentativă a devenit, din nefericire, o echipă de urna a 3-a pe plan continental.

„Suntem dezamăgiți, e o dezamăgire mare. E o dramă națională, toată lumea e supărată, nemulțumită. Dacă ne uităm la rezultate, deja vorbim de un meci în deplasare cu o echipă mai bine cotată, și acasă cu un adversar care ne-a pus în ultimul timp probleme și nu am reușit să îl învingem.

Una peste alta, cred că rezultatele sunt corecte și arată pe undeva nivelul fotbalului românesc. Lotul cuprinde 33 de jucători, iar în momentul de față asta este valoarea reală a fotbalului românesc, undeva... Să nu spunem lumea a 3-a, ci urna a 3-a a fotbalului european. Mai rămân două meciuri, iar pe fondul de nemulțumire... Cred că va fi foarte, foarte greu!”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

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Desfășurarea evenimentelor din România - Bosnia 2-4

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.

Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.

Cicâldău a redus din diferență 7 minute mai târziu, când a expediat frumos din afara careului. Bîrligea a mai punctat în minutul 89, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. În urma celor două meciuri din UEFA Nations League, România se află pe locul 4, cu 0 puncte acumulate și un golaveraj de -3.

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