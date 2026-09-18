Zinedine Zidane a făcut anunțul în ziua în care a prezentat lotul Franței: ”El va purta banderola! Cel mai bun din lume”

Zinedine Zidane a făcut anunțul în ziua în care a prezentat lotul Franței: ”El va purta banderola! Cel mai bun din lume” Fotbal extern
SPORT.RO
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Începe în toamnă o nouă ediție UEFA Nations League.

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Zinedine Zidane a preluat naționala Franței în luna august și va debuta săptămâna viitoare pe banca reprezentativei. În prima acțiune din Nations League, ”Cocoșul galic” le va întâlni pe Turcia (25 sept.) , Belgia (28 sept. și 5 oct.), respectiv Italia (2 oct.).

Zinedine Zidane a făcut anunțul în ziua în care a anunțat lotul Franței: ”El va purta banderola! Cel mai bun din lume”

Vineri, Zidane a anunțat lotul cu care va merge pe front în noua ediție Nations League. A vorbit și despre absențe, cum ar fi N'Golo Kante (VEZI AICI), dar și despre cine va fi căpitanul său.

Fostul mare internațional francez l-a desemnat pe Kylian Mbappe liderul naționalei, despre care a spus că este și cel mai bun jucător din lume în acest moment.

”El va fi căpitanul meu”, a spus Zidane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, într-o postare publicată pe rețelele social media. ”E cel mai bun din lume”, a adăugat noul selecționer al ”Cocoșului galic”.

Cum arată lotul Franței

  • Portari: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).
  • Fundași: Andy Diouf (Inter Milano), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Atacanți: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen)
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