VIDEO EXCLUSIV „A părut că suntem la un meci amical!” Fostul internațional surprinde după România - Bosnia 2-4

„A părut că suntem la un meci amical!” Fostul internațional surprinde după România - Bosnia 2-4 Nationala
SPORT.RO
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Cristi Pulhac a surprins după România - Bosnia 2-4.

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Cristi Pulhacvoyo sport liveRomaniabosnia
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cristi Pulhac surprinde după 2-4 cu Bosnia

Cu nouă jucători noi în echipa de start, echipa națională nu a putut ține pasul cu reprezentativa Bosniei. Elevii lui Sergej Barbarez au punctat pe patru ori, pe când fotbaliștii lui Gică Hagi doar de două ori.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 29 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Cristi Pulhac și Robert Niță.

Întrebat despre primele două partide din UEFA Nations League, Cristi Pulhac a recunoscut că nu a înțeles nimic din cele două dueluri. Fostul internațional e de părere că impresia generală a fost că meciurile au fost amicale, cel puțin asta înțelegându-se din atitudinea elevilor lui Gică Hagi.

„Nu știu dacă sunt dezamăgit, cred că mai mult debusolat. Cred că e prima oară când nu înțeleg nimic. Nu am înțeles nici obiectivul campaniei. Am încercat să mă uit, după meci, la interviurile jucătorilor. Nu poți scoate multe de la ei, e normal, sunt supărați.

Am încercat să mă uit la specialiști, foștii mei colegi, oameni de fotbal, ca să absorb informații despre obiectiv... Pare că nimeni nu înțelege nimic. Prima oară ne facem un obiectiv de 12 puncte, după, în momentul când se fac echipele, pare că e un fel de trial, o selecție. Nu știu ce să zic! Nu știu dacă ieșim cu ceva bine din această campanie, dacă am văzut jucători...

Trebuia să spună că are nevoie de timp ca să cunoască echipa națională, că de asta merge cu un lot mare la început. Să spună că are nevoie de timp pentru a forma și a gândi echipa națională. Mă refer aici la plan tactic, jucători, omogenitate, nucleu. Implementându-le în meciurile acestea două, nu se regăsește nimic. 

Noi păream că suntem la un meci amical aici. Mai bine că nu au fost spectatori, publicul digera mai greu scorul de 0-2. Mie mi s-a părut că au avut o zi de antrenament. Felul cum jucau... Nu mai zic de golul 4! Au făcut 13 pase decisive, iar apoi a fost centrarea. Faptul că noi jucăm cu 4 fundași centrali de 1.90 și luăm atâtea goluri cu capul... E îngrijorător!”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

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Desfășurarea evenimentelor din România - Bosnia 2-4

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.

Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.

Cicâldău a redus din diferență 7 minute mai târziu, când a expediat frumos din afara careului. Bîrligea a mai punctat în minutul 89, însă reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid. În urma celor două meciuri din UEFA Nations League, România se află pe locul 4, cu 0 puncte acumulate și un golaveraj de -3.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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