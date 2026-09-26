Lovitură pentru Franța și Real Madrid! Anunțul federației și al lui Zidane după accidentarea lui Kylian Mbappe

Lovitură pentru Franța și Real Madrid! Anunțul federației și al lui Zidane după accidentarea lui Kylian Mbappe Nations League
SPORT.RO
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Franța face parte din Grupa 1 în Nations League alături de Belgia, Turcia și Italia.

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Vineri seară, Turcia și Franța s-au întâlnit pe stadionul ”Kocaeli”, iar la capătul celor 90 de minute, reprezentativa ”Cocoșului galic” s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Kylian Mbappe.

Starul lui Real Madrid a marcat în minutul 54 și s-a ”rupt” imediat după. A fost înlocuit cu Desire Doue, iar lucrurile nu arată deloc bine pentru pretendentul la Balonul de Aur 2026.

Lovitură pentru Franța și Real Madrid! Anunțul federației și al lui Zidane după accidentarea lui Kylian Mbappe

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Foto: Imago

L'Equipe a scris că Mbappe a părăsit cantonamentul Franței și se va întoarce la Madrid după ce s-a ”rupt” la genunchi. Și Zinedine Zidane și Federația Franceză de Fotbal au confirmat accidentarea gravă.

”Nu arate deloc bine, nu arată deloc bine”, a spus Zizou, selecționerul Franței. ”O să plece, nu o să ne asumăm niciun risc. A dezvoltat o hiperextensie la nivelul genunchiului în urma loviturii”, a adăugat el.

”Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchi în timpul golului său victorios. Suferă de o leziune la tendon și se va întoarce la Madrid pentru tratament”, se arată în comunicatul emis de reprezentativa ”Cocoșului galic”.

În prima acțiune din Nations League, Franța le va mai întâlni pe Belgia (28 oct.), Italia (2 oct.) și din nou Belgia, în retur (5 oct.). Toate cele trei meciuri sunt programate la ora 21:45.

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