Amicalul Rapid - Genoa 2-0 din Giulești a fost marcat de incidente violente în care au fost implicați fanii oaspeților.
Tensiune în galeria lui Genoa la amicalul cu Rapid
Suporterii „grifonilor” au fost indignați de felul în care s-au prezentat favoriții lor, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele.
În plus, imaginile surprinse de reporterul Pro TV și Sport.ro arată cum fanii grupării din Serie A și-au certat și alungat jucătorii după fluierul de final al amicalului dintre cele două echipe patronate de Dan Șucu.
Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești
Rapid - Genoa, amicalul disputat în Giulești între cele două echipe finanțate de Dan Șucu, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0.
Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81.
Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.
Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic.
Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori.