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Amicalul Rapid - Genoa 2-0 din Giulești a fost marcat de incidente violente în care au fost implicați fanii oaspeților. Tensiune în galeria lui Genoa la amicalul cu Rapid Suporterii „grifonilor” au fost indignați de felul în care s-au prezentat favoriții lor, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele.

În plus, imaginile surprinse de reporterul Pro TV și Sport.ro arată cum fanii grupării din Serie A și-au certat și alungat jucătorii după fluierul de final al amicalului dintre cele două echipe patronate de Dan Șucu.

Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești Rapid - Genoa, amicalul disputat în Giulești între cele două echipe finanțate de Dan Șucu, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81. Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz. Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic. Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori.

Imagini din Rapid - Genoa 2-0

Echipele de start Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo - Dobre, Stojilkovic, Kamara

Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo - Dobre, Stojilkovic, Kamara Rezerve: Ungureanu, Ducan - Manea, Celik, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, An. Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Kodor

Ungureanu, Ducan - Manea, Celik, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, An. Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Kodor Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu Genoa: Stolz - Ehizibue, Marcandalli, Sabelli, Drameh, Frendrup, Traore, El Sharaawy, Robinho Jr., Vitinha, Colombo

Stolz - Ehizibue, Marcandalli, Sabelli, Drameh, Frendrup, Traore, El Sharaawy, Robinho Jr., Vitinha, Colombo Antrenor: Daniele De Rossi

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