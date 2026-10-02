VIDEO Momente tensionate în Rapid - Genoa! Jandarmeria a intervenit

Momente tensionate în Rapid - Genoa! Jandarmeria a intervenit Superliga
Alexandru Hațieganu
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La amicalul Rapid - Genoa 2-0 a fost necesară intervenția Jandarmeriei.  

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RapidGenoaSerie ASuperligadan sucu
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Amicalul Rapid - Genoa 2-0 din Giulești a fost marcat de incidente violente în care au fost implicați fanii oaspeților. 

Tensiune în galeria lui Genoa la amicalul cu Rapid

Suporterii „grifonilor” au fost indignați de felul în care s-au prezentat favoriții lor, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a calma spiritele. 

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În plus, imaginile surprinse de reporterul Pro TV și Sport.ro arată cum fanii grupării din Serie A și-au certat și alungat jucătorii după fluierul de final al amicalului dintre cele două echipe patronate de Dan Șucu. 

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Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești

Rapid - Genoa, amicalul disputat în Giulești între cele două echipe finanțate de Dan Șucu, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0.

Golurile giuleștenilor au fost marcate de Filip Stojilkovic în minutul 55 și de Rareș Pop în minutul 81. 

Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.

Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic. 

Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori. 

Imagini din Rapid - Genoa 2-0

  • Fc rapid bucuresti genoa cfc amical 02102025
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Echipele de start

  • Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo - Dobre, Stojilkovic, Kamara
  • Rezerve: Ungureanu, Ducan - Manea, Celik, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, An. Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Kodor
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Genoa: Stolz - Ehizibue, Marcandalli, Sabelli, Drameh, Frendrup, Traore, El Sharaawy, Robinho Jr., Vitinha, Colombo
  • Antrenor: Daniele De Rossi
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