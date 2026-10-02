"S-a terminat!" Mutu nu mai are răbdare și pune presiune după ce a văzut echipele la Polonia - România

După 1-2 în Suedia și 2-4, acasă, cu Bosnia, România vizează primele puncte în Liga Națiunilor pe teren propriu. Gică Hagi a schimbat din nou 9 dintre titularii de pe Arena Națională.

Adrian Mutu, înainte de Polonia - România: "Ora experimentelor s-a încheiat. România nu trebuie să piardă azi"

Adrian Mutu, cel mai bun marcator din istoria naționalei României, la egalitate cu Gică Hagi, a spus înainte de meci că România este obligată să obțină măcar un punct în Polonia, dar și că "era experimentelor s-a terminat".

După ce a văzut echipele de start, Mutu este de părere că România ar putea fi superioară Poloniei la mijlocul terenului.

"Jucătorii ar trebui să urmeze în totalitate strategia antrenorului, dar pe teren intervine și ambiția ta ca jucător. Pur și simplu, ambiția de a nu pierde, supărarea, oftica atunci când lucrurile nu ies bine.

Te doare când ești suporter al naționalei și vezi că România pierde. La un moment dat, Bosnia conducea cu 4-1. De peste 15 ani nu am mai luat 4 goluri acasă.

Am început rău, nu poate să zică nimeni altceva. Ora experimentelor s-a terminat acum. Eu cred că România nu trebuie să piardă în seara asta. Și egalul ar fi bun. Trebuie să facem orice pentru a obține un egal. Și ei au început prost, au doar un punct. E imperativ ca azi să ținem de rezultat.

M-am uitat și pe echipa noastră. Un 4-2-3-1, cu Hagi, care e din nou în primul 11. Avem Băluță, avem Răzvan Marin, iar la mijloc putem avea superioritate. Sunt foarte curios cum ne va prinde Polonia. Ei au îl doar pe Zielinski și Szymanski, noi avem 3. Trebuie să ținem mai mult de minge", a spus Adrian Mutu, la Antena 1.