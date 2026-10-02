Tricolorii au pierdut primele două meciuri, cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4).

Gică Popescu: ”Hagi era calm, foarte încrezător!”

Gică Popescu, unul dintre apropiații lui Gică Hagi, a mărturisit că a discutat cu selecționerul României a doua zi după eșecul usturător suferit de România, pe Arena Națională, în fața Bosniei.

Popescu a dezvăluit că, în ciuda criticilor primite după primele două meciuri din Nations League, Gică Hagi a fost optimist și încrezător pentru meciurile ce vor urma. Totuși, selecționerul i-a recunoscut apropiatului său că a greșit strategia pentru meciul cu Bosnia.

”Am vorbit, l-am sunat a doua zi (n.r. după meciul cu Bosnia), era calm, spunea că într-adevăr a greșit când a făcut strategia, dar că este foarte încrezător. Acest optimism nu a pierit și este bine, pentru că trebuie să le dea încredere jucătorilor. L-am simțit foarte pozitiv”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

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