Tricolorii au pierdut primele două meciuri, cu Suedia (scor 1-2) și cu Bosnia (scor 2-4).
Gică Popescu: ”Hagi era calm, foarte încrezător!”
Gică Popescu, unul dintre apropiații lui Gică Hagi, a mărturisit că a discutat cu selecționerul României a doua zi după eșecul usturător suferit de România, pe Arena Națională, în fața Bosniei.
Popescu a dezvăluit că, în ciuda criticilor primite după primele două meciuri din Nations League, Gică Hagi a fost optimist și încrezător pentru meciurile ce vor urma. Totuși, selecționerul i-a recunoscut apropiatului său că a greșit strategia pentru meciul cu Bosnia.
”Am vorbit, l-am sunat a doua zi (n.r. după meciul cu Bosnia), era calm, spunea că într-adevăr a greșit când a făcut strategia, dar că este foarte încrezător. Acest optimism nu a pierit și este bine, pentru că trebuie să le dea încredere jucătorilor. L-am simțit foarte pozitiv”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.
Echipele de start la Polonia - România
- Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
- Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
- Selecționer: Jan Urban
- România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
- Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
- Selecționer: Gheorghe Hagi