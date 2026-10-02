Rapid s-a impus în amicalul spectaculos din Giulești cu Genoa, scor 2-0, grație reușitelor marcate de Stojilkovic (55') și Rareș Pop (81').

La finalul meciului mai mulți jucători de la Rapid s-au îmbulzit să îi ceară tricoul lui Stephan El Shaarawy, jucător extrem de cunoscut din perioadele petrecute la AC Milan și AS Roma.

Ce a făcut Andrei Șucu după fluierul final din Rapid - Genoa

Andrei Șucu a bifat minute în amicalul dintre echipele patronate de tatăl său, Dan Șucu, după ce a intrat în minutul 80 în teren în locul lui Constantin Grameni.

Fotbalistul de 17 de ani de la Rapid s-a dus „pușcă” la finalul meciului către Stephan El Shaarawy pentru ai cere tricoul, dar la fel au făcut și Rareș Pop și Bogdan Ungureanu, după cum se poate observa și în VIDEO-ul de mai jos.