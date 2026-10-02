VIDEO Andrei Șucu s-a dus direct la El Shaarawy după Rapid - Genoa: ce i-a spus starului italian

Andrei Șucu s-a dus direct la El Shaarawy după Rapid - Genoa: ce i-a spus starului italian Fotbal intern
SPORT.RO
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Andrei Șucu s-a dus la El Shaarawy imediat după finalul amicalului cu Genoa.

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Andrei ȘucuStephan El ShaarawyGenoaRapidamical
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Rapid s-a impus în amicalul spectaculos din Giulești cu Genoa, scor 2-0, grație reușitelor marcate de Stojilkovic (55') și Rareș Pop (81').

La finalul meciului mai mulți jucători de la Rapid s-au îmbulzit să îi ceară tricoul lui Stephan El Shaarawy, jucător extrem de cunoscut din perioadele petrecute la AC Milan și AS Roma.

Ce a făcut Andrei Șucu după fluierul final din Rapid - Genoa 

Andrei Șucu a bifat minute în amicalul dintre echipele patronate de tatăl său, Dan Șucu, după ce a intrat în minutul 80 în teren în locul lui Constantin Grameni.

Fotbalistul de 17 de ani de la Rapid s-a dus „pușcă” la finalul meciului către Stephan El Shaarawy pentru ai cere tricoul, dar la fel au făcut și Rareș Pop și Bogdan Ungureanu, după cum se poate observa și în VIDEO-ul de mai jos.

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  • Fc rapid bucuresti genoa cfc amical 02102025 1
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Rapid, victorie împotriva lui Genoa în Giulești

Stojilkovic a deschis scorul dintr-o lovitură liberă deviată de zid, care l-a păcălit pe Stolz.

Rareș Pop le-a dublat avantajul gazdelor, după ce a pornit într-o cursă individuală, a pătruns în careu și a punctat la colțul lung cu un șut puternic. 

Giuleștenii au reușit să învingă o prim-divizionară din Italia sub privirile a 10.000 de spectatori. 

Echipele de start

  • Rapid: Aioani - Pașcanu, Kramer, Sinyan - Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo - Dobre, Stojilkovic, Kamara
  • Rezerve: Ungureanu, Ducan - Manea, Celik, Ciobotariu, Sălceanu, Tape, An. Șucu, R. Pop, Petrila, Jambor, Kodor
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Genoa: Stolz - Ehizibue, Marcandalli, Sabelli, Drameh, Frendrup, Traore, El Sharaawy, Robinho Jr., Vitinha, Colombo
  • Antrenor: Daniele De Rossi
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