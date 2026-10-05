Germania și-a încheiat, duminică seară, prima acțiune sub comanda lui Jurgen Klopp, după 0-0 contra Greciei, la Salonic. Nemții ocupă locul 3 în grupa 2 din Liga A, cu 5 puncte, trei sub primele clasate Olanda și Grecia.

Jurgen Klopp, foarte mulțumit după Grecia - Germania 0-0

Cu două etape rămase de jucat în noiembrie, Germania se află pe locul 3, care duce la barajul de menținere în Liga A. Chiar dacă nu a reușit să învingă Grecia în niciuna dintre cele două partide, Jurgen Klopp s-a declarat foarte mulțumit de prestația jucătorilor săi de la Salonic.

"Sunt foarte mulțumit pentru că știu de unde am pornit. Nu credeam că, după numai o săptămână, am putea juca așa cum am făcut-o în prima repriză. Băieții au avut o prestație de cel mai înalt nivel. Jocul și deplasările fără minge au fost remarcabile.

Din minutul 60, ne-am pierdut din calm, iar organizarea jocului nu a mai fost la fel de clară, dar este firesc. Sunt foarte impresionat de echipă și de prestația ei. Toți s-au remarcat în aceste două săptămâni și fiecare și-a justificat convocarea. Dacă ne apărăm astfel, ca echipă, băieții pot face lucruri mari", a spus Jurgen Klopp, după remiza din Grecia, citat de Federația Germană de Fotbal.

Germania, pe loc de baraj după primele 4 meciuri din Liga Națiunilor

Pentru această acțiune cu patru meciuri, Jurgen Klopp a convocat nu mai puțin de 44 de jucători, împărțiți în două loturi distincte.

"Vom analiza în liniște aceste două săptămâni, iar peste cinci săptămâni vom avea din nou două meciuri internaționale, cu un lot restrâns. Bineînțeles, nu vom merge acolo cu 44 de jucători", a mai spus Klopp.

Pe 13 și 16 noiembrie, Germania va disputa ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, cu Serbia, în deplasare, și Olanda, acasă.