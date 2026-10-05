GALERIE FOTO Germania, pe loc de baraj! Klopp a surprins pe toată lumea după o singură victorie în patru meciuri

Germania, pe loc de baraj! Klopp a surprins pe toată lumea după o singură victorie în patru meciuri Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jurgen Klopp nu are un start extraordinar de mandat la naționala Germaniei, care a obținut o singură victorie în primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

TAGS:
GermaniaJurgen KloppLiga NatiunilorGrecia
Din articol

Germania și-a încheiat, duminică seară, prima acțiune sub comanda lui Jurgen Klopp, după 0-0 contra Greciei, la Salonic. Nemții ocupă locul 3 în grupa 2 din Liga A, cu 5 puncte, trei sub primele clasate Olanda și Grecia.

Jurgen Klopp, foarte mulțumit după Grecia - Germania 0-0

Cu două etape rămase de jucat în noiembrie, Germania se află pe locul 3, care duce la barajul de menținere în Liga A. Chiar dacă nu a reușit să învingă Grecia în niciuna dintre cele două partide, Jurgen Klopp s-a declarat foarte mulțumit de prestația jucătorilor săi de la Salonic.

"Sunt foarte mulțumit pentru că știu de unde am pornit. Nu credeam că, după numai o săptămână, am putea juca așa cum am făcut-o în prima repriză. Băieții au avut o prestație de cel mai înalt nivel. Jocul și deplasările fără minge au fost remarcabile.

Din minutul 60, ne-am pierdut din calm, iar organizarea jocului nu a mai fost la fel de clară, dar este firesc. Sunt foarte impresionat de echipă și de prestația ei. Toți s-au remarcat în aceste două săptămâni și fiecare și-a justificat convocarea. Dacă ne apărăm astfel, ca echipă, băieții pot face lucruri mari", a spus Jurgen Klopp, după remiza din Grecia, citat de Federația Germană de Fotbal.

Germania, pe loc de baraj după primele 4 meciuri din Liga Națiunilor

Pentru această acțiune cu patru meciuri, Jurgen Klopp a convocat nu mai puțin de 44 de jucători, împărțiți în două loturi distincte.

"Vom analiza în liniște aceste două săptămâni, iar peste cinci săptămâni vom avea din nou două meciuri internaționale, cu un lot restrâns. Bineînțeles, nu vom merge acolo cu 44 de jucători", a mai spus Klopp.

Pe 13 și 16 noiembrie, Germania va disputa ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, cu Serbia, în deplasare, și Olanda, acasă.

Grecia - Germania 0-0

Foto: IMAGO

  • Grecia germania 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Bilanțul lui Jurgen Klopp la naționala Germaniei

  • Olanda - Germania 1-1
  • Germania - Grecia 0-1
  • Germania - Serbia 2-0
  • Grecia - Germania 0-0

Clasamentul în grupa Germaniei din Liga Națiunilor

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Președintele federației din Portugalia a rupt tăcerea despre scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus: ”O neînțelegere!”
Președintele federației din Portugalia a rupt tăcerea despre scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus: ”O neînțelegere!”
Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia
Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia
Au pregătit oferta: 130.000.000€ pentru Julian Alvarez!
Au pregătit oferta: 130.000.000€ pentru Julian Alvarez!
Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia!
Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia!
”Pleacă Hagi după meciul cu Suedia?”. Basarab Panduru a dat răspunsul
”Pleacă Hagi după meciul cu Suedia?”. Basarab Panduru a dat răspunsul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Acuzații de aranjament după Polonia - România: "Regie cu acordul selecționerului"

Acuzații de aranjament după Polonia - România: "Regie cu acordul selecționerului"

Bulgarii ne arată că se poate și mai rău: rezultatul șocant din Nations League a făcut naționala lor de râsul Europei

Bulgarii ne arată că se poate și mai rău: rezultatul șocant din Nations League a făcut naționala lor de râsul Europei

Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Dezbatere aprinsă în direct: ”Ianis Hagi se consideră liderul naționalei!” / ”Lider pot să fiu și eu!”

Dezbatere aprinsă în direct: ”Ianis Hagi se consideră liderul naționalei!” / ”Lider pot să fiu și eu!”

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”

El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”

El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”



Recomandarile redactiei
Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia
Gică Hagi s-a ținut de cuvânt! Premieră în România - Suedia
Președintele federației din Portugalia a rupt tăcerea despre scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus: ”O neînțelegere!”
Președintele federației din Portugalia a rupt tăcerea despre scandalul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus: ”O neînțelegere!”
Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia!
Hagi a stabilit lotul pentru România - Suedia!
Au pregătit oferta: 130.000.000€ pentru Julian Alvarez!
Au pregătit oferta: 130.000.000€ pentru Julian Alvarez!
”Pleacă Hagi după meciul cu Suedia?”. Basarab Panduru a dat răspunsul
”Pleacă Hagi după meciul cu Suedia?”. Basarab Panduru a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!