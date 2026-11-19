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Pochettino, spionat cu o dronă la primul antrenament pentru Manchester United

Primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United, susţinut joi, a fost filmat cu o dronă, fără ştirea clubului, şi difuzat online.

Primul antrenament şi prima surpriză pentru Mauricio Pochettino la Manchester United. Antrenorul argentinian a susţinut joi prima sa şedinţă de pregătire cu jucătorii lui Manchester United.

Antrenamentul a fost însă difuzat parţial pe YouTube câteva minute mai târziu, fără acordul clubului, conform mai multor publicaţii engleze.

Cine a fost vinovatul? Se pare că un observator extrem de curios care şi-a permis să filmeze sesiunea din aer folosind o dronă pe care o pilota. Aşa au ajuns online douăsprezece minute din antrenamentul echipei Manchester United, despre care se presupune că a avut loc cu porţile închise.

Mauricio Pochettino şi-a preluat oficial funcţia miercuri, după ce a ajuns săptămâna trecută la un acord cu conducerea echipei Manchester United pentru a prelua echipa, aflată în prezent pe locul 18 în Premier League. Diavolii Roşii joacă duminică, în etapa a 11-a, pe terenul lui FC Liverpool.

news.ro