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Pochettino, spionat cu o dronă la primul antrenament pentru Manchester United
Primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United, susţinut joi, a fost filmat cu o dronă, fără ştirea clubului, şi difuzat online.
Primul antrenament şi prima surpriză pentru Mauricio Pochettino la Manchester United. Antrenorul argentinian a susţinut joi prima sa şedinţă de pregătire cu jucătorii lui Manchester United.
Antrenamentul a fost însă difuzat parţial pe YouTube câteva minute mai târziu, fără acordul clubului, conform mai multor publicaţii engleze.
Cine a fost vinovatul? Se pare că un observator extrem de curios care şi-a permis să filmeze sesiunea din aer folosind o dronă pe care o pilota. Aşa au ajuns online douăsprezece minute din antrenamentul echipei Manchester United, despre care se presupune că a avut loc cu porţile închise.
Mauricio Pochettino şi-a preluat oficial funcţia miercuri, după ce a ajuns săptămâna trecută la un acord cu conducerea echipei Manchester United pentru a prelua echipa, aflată în prezent pe locul 18 în Premier League. Diavolii Roşii joacă duminică, în etapa a 11-a, pe terenul lui FC Liverpool.