Este, de asemenea, și primul transfer pe care îl realizează FCSB cu noua conducere. După plecarea lui Mihai Stoica, Becali aadus mai mulți oameni în club, printre care Bogdan Costicea, Raul Rusescu și Lukasz Szukala.

Petru Popescu, refuzat de Dinamo!

Înainte de a ajunge la FCSB, Petru Popescu a fost propus la alte echipe din România. A fost refuzat la Chindia Târgoviște, dar și la Dinamo, unde a fost propus pentru doar 50.000 de euro. Doar că șefii ”câinilor” să ofere această sumă.

"Și eu, împreună cu colaboratorii mei, l-am propus pe Petru Popescu în campionatul din România. Marțea trecută cred, dar oricum, cert, săptămâna trecută, am discutat la Dinamo! Dar pe o sumă de transfer mult mai mică decât a anunțat domnul Becali că plătește, la FCSB.

Noi l-am propus la clubul domnului Nicolescu pentru doar 50.000 de euro plus niște procente care să rămână celor de la Petrocub, din jucător. Nu a fost dorit băiatul acolo, așa că totul s-a oprit”, a spus unul dintre agenții implicați în transferul lui Petru Popescu, potrivit ProSport.