Ovidiu Hategan, delegat la centru in playoff-ul Champions League! Romanul il va arbitra pe Mircea Lucescu 

UEFA l-a desemnat pe Hategan pentru a arbitra un meci din playoff-ul Champions League.

Arbitrul roman va fi la centrul partidei dintre Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu si Gent, club de la care Boloni a fost demis in urma cu o saptmana dupa numai o luna de la preluarea echipei belgiene.

"Il Luce" va juca in deplasare pentru un loc in grupele Champions League. Echipa care va pierde duelul va juca in grupele Europa League.

"Arbitrul roman a fost delegat de UEFA la partida pe care Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, o va disputa in deplasare cu Gent in play-off-ul Ligii Campionilor.

Hategan va fi ajutat de arbitrii asistenti Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce al patrulea oficial va fi Sebaastian Coltescu. Din camera VAR vor superviza partida italienii Massimiliano Irrati (arbitru VAR) si Ciro Carbone (asistent VAR).

Invingatoarea duelului se va califica in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsa va evolua in acest sezon in grupele Europa League", a fost comunicatul FRF.