Inca o delegare de LUX pentru Ovidiu Hategan! Romanul o va arbitra pe Liverpool in Champions League

Ovidiu Hategan revine pe 3 noiembrie la centrul unui meci din Champions League.

Arbitrul va conduce duelul dintre Atalanta si Liverpool, din a treia etapa a grupelor celei mai importante competitii intercluburi din Europa.

Hategan va fi ajutat de Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, al patrulea oficial urmand a fi Sebastian Coltescu. In plus, in camera VAR se va afla romanul Istvan Kovacs, alaturi de Juan Martinez Munuera (Spania).

Ovidiu Hategan a mai arbitrat alte doua partide in acest sezon al grupelor UCL, Dinamo Kiev - Juventus si Atletico Madrid - Salzburg.

Partida dintre Atalanta si Liverpool este programata marti, de la ora 22:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Black Friday 2020 e pe 13 noiembrie si pe www.sport.ro vin super oferte!

Vrei si tu sa inscrii super goluri cu Mane sau Salah?! Poti face asta pe cele mai tari console de gaming, reduse special pentru tine de Black Friday!

Ai vrea sa faci pasul la nivelul urmator? Si la accesoriile pentru gaming sunt reduceri masive. Vezi aici oferta!