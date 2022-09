„El e cea mai mare deziluzie de la națională!” MM Stoica, atac devastator la un „tricolor”: „Ne-a refuzat victoria!”

Trimis pe teren de Edi Iordănescu, în minutul 66, în locul lui Alibec, Pușcaș a fost luat în colimatoriu de MM Stoica. Managerul general al FCSB-ului îl acuză pe vârful lui Genoa că distruge echipa națională.

„Echipa națională a făcut un joc bun. E adevărat că nu toți jucătorii s-au ridicat la nivelul la care ne așteptam, dar unii chiar au făcut un joc foarte bun. Nu știu dacă meritam să câștigăm, dar am jucat curajos. Am jucat mingea, nu ne-am speriat. La 1-1 n-am jucat ultradefensiv ca să obținem un rezultat cât de cât ok. E adevărat, au avut două ocazii foarte mari finlandezii. Bancu, cu bune și cu rele, cum îl știm toți. E excelent pe fază ofensivă, are probleme foarte mari pe defensivă. O știm, dar nu prea o reparăm.

MM: „Cea mai mare deziluzie a fost prestația lui Pușcaș!”

La Alibec mă așteptam la mai mult, dar atitudinea lui a fost bună. Cea mai mare deziluzie a fost prestația lui Pușcaș, care efectiv a refuzat o victorie a echipei naționale. Nu e atitudinea unui fotbalist. El la echipa națională ar trebui să-și revină, la echipa de club nu prea mai există. Nu este prima dată când are atitudinea asta.

Țineți minte că a luat mingea din mâna lui Stanciu și a bătut penalty, deși nu era desemnat și a mai și ratat. Nu a făcut ca Ionel Ganea, care a luat-o și a dat gol în 2000 cu Anglia. Acum nu ai voie să nu dai pasă în situația aia, să vrei tu să joci individual și să ajungi să-ți ia mingea.

După ce s-a întâmplat cu penalty-ul, eu nu l-aș mai fi chemat niciodată la echipa națională. Dacă eram conducător, aș fi influențat într-un fel decizia selecționerului. Ce trebuie să mai facă băiatul ăsta ca să... efectiv își cam bate joc de echipa națională. Și echipa națională e a noastră, a tuturor! Tocmai a spus Pandi că Louis Munteanu e o variantă”, a spus MM Stoica la Orangesport.

România a jucat până acum de 13 ori contra Finlandei şi nu a pierdut niciodată, având 9 victorii şi 4 egaluri. În iunie, pe stadionul Rapid-Giuleşti, tricolorii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Bancu.

Pe 26 septembrie au loc ultimele meciuri, România - Bosnia şi Muntenegru - Finlanda. România are nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica pentru a nu retrograda în al treilea eşalon valoric.