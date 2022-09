"Meritam sau nu să câștigăm cu Finlanda?" Panduru a răspuns fără să clipească 

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, în Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor.

Component al României la World Cup 1998, Basarab Panduru spune întotdeauna ce gândește. Nu menajează pe nimeni, laudă când e de lăudat și critică atunci când situația o cere.

Panduru: "Nu meritam să câștigăm"

Despre partida de la Helsinki fostul decar din Ghencea susține că s-a terminat cu un scor echitabil, deși selecționerul Iordănescu și alți oameni din fotbalul românesc au comunicat subtil că Răzvan Marin și colegii lui ar fi meritat să o câștige.

”Mi-e greu să cred că meritam mai mult. Meciul a fost împărţit în etape, Finlanda a început bine, a marcat. După care am început noi să jucăm fotbal. Intră la pauză cu 1-0 pentru Finlanda, reuşim repede să marcam prin Tănase, în repriza a doua. Etapa a 3-a e din minutul 80 încolo, am avut ocazia să marcăm, prin Puşcaş, dar şi destul de multe faze în favoarea finlandezilor. Nu cred că meritam să câştigăm, dar am avut momente în care am reuşit să jucăm ceva fotbal”, a declarat Basarab Panduru, la Orange Sport.

România a jucat până acum de 13 ori contra Finlandei şi nu a pierdut niciodată, având 9 victorii şi 4 egaluri. În iunie, pe stadionul Rapid-Giuleşti, tricolorii s-au impus cu 1-0, prin golul lui Bancu.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herţegovina a învins Muntenegru cu 1-0 şi şi-a asigurat promovarea în Liga A.

Pe 26 septembrie au loc ultimele meciuri, România - Bosnia şi Muntenegru - Finlanda. România are nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica pentru a nu retrograda în al treilea eşalon valoric.

Ce a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă

Edi Iordănescu a pedalat și pe ideea de ghinion.

"Cred că a fost destul de mult şi neşansă să intrăm cu 0-1 la pauză, pentru că am început bine, am reacţionat bine. Am avut o circulaţie bună a mingii, am avut mişcare în teren, am avut mobilitate, am adus mingi în partea adversă şi cred că meritam să intrăm cu alt rezultat la pauză.

Ceea ce a fost îmbucurător a fost că echipa a continuat să caute golul în repriza a doua, am controlat jocul minute bune, ceea ce a făcut să marcăm şi să avem o serie importantă de situaţii. Jocul a arătat mai multă personalitate, am avut o posesie mult mai bună. Am avut o acurateţe la pase de 88% şi asta spune multe. E adevărat că pe final de joc puteam să pierdem, dar trebuie să ştiţi faptul că ne-am asumat şi riscuri, am căutat rezultatul şi au avut două ocazii foarte bune pe tranziţie. Din păcate plătim acum pentru ceea ce a însemnat perioada din iunie".

El a precizat că niciun jucător nu poate fi tras la răspundere pentru prestaţia din meciul de vineri seara.

"O să analizăm, dar nu cred că poate fi scos în faţă vreun jucător pentru lipsă de atitudine. Echipa a arătat un alt spirit, încerc să revigorez tot ce înseamnă mentalitatea. Dacă rezultatele erau un pic mai bune în vară, acum vorbeam cu mult mai mult entuziasm. Eu mă leg de aceste semnale pozitive, am încredere în potenţialul acestei echipe şi că într-un timp relativ scurt putem să ne ridicăm nivelul. Eu nu sunt subiectiv când spun că am avut neşansă din momentul în care am venit, cu foarte multe probleme. Dacă avem cât de cât lotul complet şi jucătorii importanţi valizi şi în formă la nivelul echipelor de club, putem să arătăm mult mai bine decât am arătat în iunie şi chiar decât am arătat în această seară", a completat Iordănescu.

Întrebat dacă îşi face griji privind viitorul său la echipa naţională, Iordănescu a spus că va face o analiză după partida de la Bucureşti, de luni, cu Bosnia-Herţegovina.

"Hai să aşteptăm şi ultimul joc, să vedem dacă putem să dublăm jocul din seara asta, poate să vină cu un rezultat pozitiv, ceea ce îmi doresc cel mai mult. Îmi doresc să facem o analiză, mi se pare că mi s-a făcut o nedreptate când se vorbea după două meciuri amicale despre plecare. Eu cer încredere şi răbdare pentru mine şi echipă, venim după campanii fără succes, avem nevoie să ne regăsim spiritul şi mentalitatea.

Sunt lucruri pe care le-am subliniat de fiecare dată. Referitor la poziţia mea aici, am muncit ca să ajung aici. Eu îmi doresc să dau totul pentru echipa naţională, dacă nu voi reuşi să demonstrez şi dacă nu vom reuşi să demonstrăm ce lumea doreşte, nu contează interesul meu personal. Mă frustrează însă ceva, că nu am atâta timp cât mi-aş dori cu echipa, pentru că eu cred că am putea accelera un pic procesul. Dar sunt lucruri pe care mi le-am asumat de când am venit", a mai spus Iordănescu la finalul partidei din Helsinki.