Maghiarii sunt lideri în Liga A, în grupă cu Germania, Anglia și Italia, și sunt la un singur meci distanță de a câștiga grupa în care păreau, la început, victimă sigură. Selecționerul italian al Ungariei recunoaște că meciul decisiv împotriva ”Squadrei Azzurra” va fi unul special pentru el.

Ungaria va juca pe teren propriu cu Italia și are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a rămâne pe primul loc.

Marco Rossi: ”Putem pune coroana pe această serie. Nimeni nu s-a gândit la asta”

„Înainte de meci, i-am spus lui Adam Szalai că o să-și amintească aceste două meciuri. Acest gol, pe acest stadion, împotriva Germaniei, face totul să pară și mai incredibil. Adam s-a sacrificat mult. Am jucat bine în prima repriză, dar în cea de-a doua am fost supuși unui pressing, a trebuit să ne apărăm foarte bine, echipa a fost obosită. De asta am schimbat.

Cu ”finala” împotriva Italiei, putem pune coroana pe această serie. Pentru mine, bineînțeles, va fi bun meci special. Suntem fericiți că ne-am asigurat locul doi. Nimeni nu s-a gândit la asta”, a spus selecționerul Marco Rossi, potrivit Nemzeti Sport.

Ungaria are 10 puncte în Grupa 3, cu cea mai bună apărare (trei goluri încasate) și cel mai bun atac (opt goluri marcate), după cinci partide. Italia ocupă locul doi, cu opt puncte, iar Germania, cu șase puncte, și Anglia, cu două puncte, completează grupa.

Germania - Ungaria 0-1 / Echipele:

Germania: Ter Stegen - Hofmann, Sule, Rudiger, Raum - Gundogan, Kimmich - Gnabry, Muller, Sane - Werner

Ungaria: Gulacsi - Orban, Szalai, Lang - Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez - Szoboszlai, Gazdag - Szalai