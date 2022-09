FRF a anunțat că postul lui Edi Iordănescu nu este în pericol, chiar dacă naționala României va ocupa ultimul loc în grupă la finalul campaniei din Liga Națiunilor.

Alexandru Iordănescu: "Edi nu va ceda. Trebuie respectat!"

Nici Edi Iordănescu nu vrea să demisioneze, spune fratele selecționerului, Alexandru, care a fost căpitanul lui CS Dinamo în meciul cu FCSB 2 din Liga 3, pierdut de echipa sa, scor 1-3.

Alexandru Iordănescu susține că selecționerul este foarte puternic și nu are de gând să cedeze, în ciuda criticilor pe care le primește.

"Din ce am văzut eu aseară, a fost un meci ok, cu foarte multă dăruință, atitudine și sper ca pe viitor să vedem același lucru. Am vorbit doar înainte de meci, acum a ajuns în România și pregătește următoarea partidă. El e o fire foarte puternică, a pregătit foarte bine meciurile acstea. A fost puțin stresat, trebuia să iasă bine meciul ăsta și sper să câștigăm cu Bosnia.

Nu, nu cred că va ceda așa ușor. Am înțeles că s-au spus atâtea lucruri, că cedează foarte ușor. El ține foarte mult la principiile lui și cred că trebuie respectat", a spus Alexandru Iordănescu.

Pentru România urmează ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor, contra Bosniei, luni, de la ora 21:45.

Clasament grupa 3 din Liga B a Nations League

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finanda - 5p

4. România - 4p

Programul grupei:

Luni, 26 septembrie, ora 21:45: România - Bosnia

Luni, 26 septembrie, ora 21:45: Muntenegru - Finlanda

Foto - Gabriel Chirea