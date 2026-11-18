După ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, gazdele au egalat prin Tahirovic, în finalul primei reprize. Golul victoriei a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic a trimis o „torpilă” la colțul scurt, fără șanse pentru Hindrich.

La o zi după partidă, Sorin Cârțu a analizat prestația celor două echipe la VOYO SPORT LIVE. Fostul antrenor a remarcat mai mulți fotbaliști bosniaci, dar Tarik Muharemovic a fost cel care l-a impresionat cel mai mult.

Sorin Cârțu își scoate pălăria: „La noi nu găsești așa ceva!”

„Până la urmă, era greu să învingi Bosnia. Bosnia are o echipă mai bună, trebuie să recunoaștem că generația lor e peste echipa noastră. Nu întâmplător ne-au învins de atâtea ori. De câte ori au avut ocazia. Și ceea ce arată în teren. Unii dintre jucătorii lor sunt foarte talentați, mă gândesc la Alajbegovic, Bajraktarevic sau în apărare, Muharemovic, dădea senzația că a fost scos din armată. La noi nu poți să găsești așa ceva! Și gândește-te că are 23 de ani”, a spus Sorin Cârțu la VOYO SPORT LIVE.

Născut la Ljubljana, în Slovenia, Muharemovic are 23 de ani și măsoară 1,92 metri. Fundașul a ajuns la Leeds în vara lui 2026, după ce englezii au plătit 37 de milioane de euro pentru transferul său de la Sassuolo.