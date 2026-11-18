Joseph Junior Andreou Gabriel (16 ani), puștiul-minune de la Manchester United, care evoluează pe postul de mijlocaș, a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Old Trafford și a fost dorit de mai multe echipe de top, printre care Bayern Munchen, PSG sau Barcelona.

JJ Gabriel a ajuns la Madrid și va semna cu Real

Real Madrid a fost echipa care le-a luat fața rivalelor și a avut câștig de cauză, astfel că, în cel mai scurt timp, va oficializa acest transfer. Potrivit spaniolilor de la AS, JJ Gabriel a ajuns deja la Valdebebas pentru a face testele medicale.

Dacă nu apare nimic neprevăzut, atunci JJ Gabriel va semna contractul cu Real Madrid. Mutarea ar urma să se realizeze abia în 2027.

Puștiul englez a impresionat cu evoluțiile sale la grupele de juniori ale lui Manchester United, dar până acum nu a debutat la prima echipă a clubului de pe Old Trafford.