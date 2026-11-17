După o pasă lungă, Dennis Man l-a găsit pe atacantul român la marginea careului. Bîrligea a pătruns spre poartă, a șutat și l-a învins pe portarul bosniac. Astfel, „tricolorii” au preluat conducerea încă din startul meciului.
Daniel Bîrligea, „botezat” italian
Golul românului a atras imediat atenția presei din Italia. Jurnalistul Alfredo Pedulla a publicat pe site-ul său un articol despre fotbaliștii din Serie A care au înscris sau au contribuit decisiv la goluri în primele minute ale meciurilor din această seară de Liga Națiunilor.
Pedulla i-a inclus în aceeași categorie pe Daniel Bîrligea, Rasmus Hojlund și Gustav Isaksen, iar titlul materialului a fost sugestiv: „Golurile lui Hojlund și Bîrligea, pasele decisive ale lui Isaksen: «Italienii» sunt pe val în Liga Națiunilor”.
La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1 la pauză. Partida de pe stadionul Bilino Polje poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.