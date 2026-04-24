Cristi Chivu bate palma! Primul transfer al verii la Inter

Inter este lider în Serie A.

Cristi Chivu începe deja să contureze lotul lui Inter Milano pentru sezonul viitor, iar primul transfer important al verii este aproape rezolvat.

Potrivit informațiilor din presa italiană, Inter a ajuns la un acord de principiu cu Tarik Muharemovic, fundașul central al lui Sassuolo.

Stoperul bosniac ar urma să semneze un contract pe cinci sezoane cu formația de pe „Meazza”, după ce a fost monitorizat atent în ultimele luni.

Următorul pas pentru Inter este să bată palma și cu Sassuolo. Conform jurnalistului Nicolo Schira, italienii pregătesc o mutare sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare din 2027.

Situația este însă mai complicată, deoarece Juventus deține 50% din drepturile jucătorului, după transferul realizat în vara trecută.

Transferul vine în contextul în care Alessandro Bastoni ar putea părăsi echipa în această vară, fiind dorit insistent de FC Barcelona.

Cotat la aproximativ 20 de milioane de euro, Muharemovic a bifat 29 de meciuri în acest sezon pentru Sassuolo, reușind să marcheze de două ori și să ofere două pase decisive.

În plus, fundașul de 23 de ani are deja 12 selecții la naționala Bosniei și Herțegovinei, unde a înscris un gol.

