Cristi Chivu începe deja să contureze lotul lui Inter Milano pentru sezonul viitor, iar primul transfer important al verii este aproape rezolvat.

Potrivit informațiilor din presa italiană, Inter a ajuns la un acord de principiu cu Tarik Muharemovic, fundașul central al lui Sassuolo.

Cristi Chivu bate palma! Primul transfer al verii la Inter

Stoperul bosniac ar urma să semneze un contract pe cinci sezoane cu formația de pe „Meazza”, după ce a fost monitorizat atent în ultimele luni.

Următorul pas pentru Inter este să bată palma și cu Sassuolo. Conform jurnalistului Nicolo Schira, italienii pregătesc o mutare sub formă de împrumut cu obligație de cumpărare din 2027.