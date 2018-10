"Cine **** te crezi?!" Moment halucinant in timpul partidei Croatia - Anglia! Un jucator englez a fost auzit IN DIRECT cand il injura pe selectionerul vicecampioanei mondiale

Reeditarea semifinalei Campionatului Mondial s-a incheiat fara gol.

Partida dintre Croatia si Anglia din UEFA Nations League de vineri seara a avut parte de un moment incredibil! Meciul s-a desfasurat fara spectatori pe stadionul celor de la Rijeka dupa ce UEFA a suspendat-o pe Croatia dupa afisarea unei svastici pe gazon la partida cu Italia din preliminariile Euro 2016.

Fara suporteri in tribune, instructiunile antrenorilor si tipetele jucatorilor s-au putut auzi fara probleme la televizor. Unul dintre momentele surprinse de microfoane a avut loc dupa ce arbitrul a acordat un hent comis de Jordan Henderson la solicitarea selectionerului Croatiei, Zlatko Dalic.

Henderson a avut o reactie nervoasa si a putut fi auzit injurand: "Are you the f***ing ref?"