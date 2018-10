"M-a sunat fratele meu plangand. Il gasise pe tata in dormitor" Povestea cutremuratoare a unui star din Anglia

Jucatorul celor de la Stoke City a vorbit pentru prima data de tragedia prin care a trecut familia sa.

"Ma suna incontinuu fratele meu. Pana la urma am raspuns la telefon. Plangea. Nu putea sa o spuna...<<asculta, l-am gasit pe tata in dormitor>>". Asa incepe povestea lui Charlie Adam care a vorbit in premiera despre tragedia familiei lui. In decembrie 2012, tatal fostului jucator de la Rangers si Liverpool s-a sinucis. Nu a lasat niciun mesaj, nu au existat semne care sa anunte tragedia.

Charlie Adam Sr a fost la randul sau jucator de fotbal si este descris de fiul sau ca fiind "o persoana mare si dura". "In realitate, avea inima slaba. Era condus de emotii. Era devotat familie. Totul a venit din senin" spune internationalul scotian.

"Intotdeauna avea un ritual prin care impacheta cadourile de Craciun insa de data asta a incuiat usa. Cand fratele meu a incercat sa intre si a gasit usa incuiata, a crezut ca impacheta cadourile" mai spune Adam. A lipsit de la un singur meci dupa tragedie in speranta ca il va ajuta sa treaca mai usor peste soc daca se concentreaza pe cariera.

Insa Adam, aflat de 4 luni la Stoke City, a cazut in plan secund, antrenorul Tony Pulis luand decizia de a renunta la el. "Asta m-a lovit in plin. Aveam un contract pe 4 ani si jucasem incontinuu de la startul sezonului pana in acel moment. Din fericire, evoluasem deja pentru Liverpool in Europa League si nu poti sa joci la echipe intr-un sezon asa ca nu m-au putut ceda.



Nu am jucat deloc pana in martie cand am fost trimis pe teren, din senin, la un meci in deplasare la Queens Park Rangers. Nu ma asteptam. Si apoi am ramas in echipa pana la finalul sezonului" mai spune Adam, cel care a vorbit cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii Mentale.

Finalul sezonului a insemnat insa revenirea la realitate - a fost obligat sa se confrunte cu durerea pierderii tatalui sau. "Vara aceea a fost cea mai dificila - situatia a devenit reala. M-am dus la psihologi, oamenii de la club ma ajutau si prezentau o perspectiva noua - eu incercam sa-mi controlez intreaga familie insa faceam in acelasi timp 5 lucruri. Uneori trebuie sa te opresti si sa ai grija de propria persoana pentru ca si tu esti intr-o stare emotionala. A fost foarte dificil insa apoi a inceput sezonul cu un nou manager (Mark Hughes) si a fost grozav.



Mereu este dificil cand se apropie data comemorarii insa acum pot vorbi despre asta. Sper ca experienta mea, pentru ca sunt in oarecum o persoana publica, sa ajute alte persoane. A fost o perioada dificila pentru familie dar am ramas impreuna si acum suntem mai puternici" incheie Adam.