Așa cum s-a întâmplat de fiecare dată până acum, tricolorii au fost din nou întâmpinați cu fluierături și huiduieli pe terenul Bosniei. Rivalitatea dintre cele două naționale este foarte veche și este legată de motive politice și istorice.

Imnul României, huiduit din nou la Zenica

România dispută în această seară al cincilea meci oficial în Bosnia&Herțegovina. Din 2002 nu a mai câștigat naționala noastră acolo, iar atmosfera a fost ostilă de fiecare dată.

Imnul României a fost primul care s-a auzit în boxele arenei de la Zenica, iar fanii gazdelor au profitat de moment pentru a huidui copios.

Același lucru s-a întâmplat și în partida tur, de la București. Atunci, pe Arena Națională s-au auzit fluierături în momentul în care a fost intonat imnul Bosniei.

În meciul tur, Bosnia&Herțegovina s-a impus cu 4-2 împotriva României.