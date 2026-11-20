CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de Sporting Lisabona, cu 36-27 (18-14), joi seara, în capitala Portugaliei, într-un meci din prima etapă a Grupei principale II a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Sporting Lisabona - CS Dinamo București 36-27

Campioana României a început greoi, cu trei eliminări în primele zece minute, dar Sporting s-a desprins la patru goluri abia în finalul primei reprize.

În repriza secundă, scorul a luat proporţii şi Sporting a câştigat clar, cu 36-27.

Călin Dedu, MVP-ul ”dulăilor”

Pentru Dinamo au marcat Călin Dedu 8 goluri, Andrei Buzle 5, Branko Vujovic 4, Andraz Makuc 3, Haniel Langaro 2, Andrii Akimenko 2, Pedro Valdes 1, Lan Grbic 1, Robert Militaru 1.

Samir Bellahcene a avut 4 intervenţii (23,53%), iar Ionuţ Iancu a apărat un şut (5%).

Golurile lusitanilor au fost înscrise de Francisco Costa 11, Orri Freyr Thorkelsson 5, Martim Costa 5, Jan Gurri 4, Salvador Salvador 4, Mamadou Gassama Cissokho 2, Filipe Monteiro 2, Carlos Alvarez Dominguez 1, Diogo Branquinho 1, Christian Manojlovic 1.

Mohamed Aly Abdelmotaleb Aly a avut 15 intervenţii (37,50%), iar Andre Kristensen a apărat un şut (100%), informează Agerpres.

Clasamentul din grupa lui Dinamo

Tot joi, în celelalte meciuri din grupă, formaţia daneză GOG Gudme a pierdut acasă cu SC Magdeburg, scor 35-36, iar FC Barcelona, deţinătoarea trofeului, a întrecut echipa poloneză Industria Kielce, cu 30-24, în deplasare.

În clasament, pe primul loc se află Barca, 6 puncte, urmată de Sporting, 6 puncte, SC Magdeburg, 6 puncte, GOG, 0 puncte, Industria Kielce, 0 puncte, Dinamo, 0 puncte.

Primele patru clasate se califică în sferturile de finală. Ocupanta locului cinci va avansa în optimile EHF European League.

Dinamo va juca următorul meci pe 25 noiembrie, acasă, cu Industria Kielce.