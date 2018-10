ROMANIA - SERBIA, 16.00, PRO TV | Maraton pana la stadion! Anunt important pentru fanii care merg la meci

Aproape 50.000 de fani vor fi in tribune la partida din UEFA Nations League.

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

Romania joaca astazi un meci capital in UEFA Nations League cu principala contracandidata la primul loc, Serbia. O victorie ar duce echipa lui Cosmin Contra pe primul loc in grupa cu 2 etape inainte de final. 48.000 de bilete au fost vandute pentru marele meci!

Accesul in Arena Fanilor este permis incepand cu ora 13.00, in timp ce portile stadionului se vor deschide la ora 14.00. Cum in acest weekend are loc si Maratonul Bucurestiului, fanii au primit recomandari pentru a nu risca sa intarzie la meci!

Primaria Bucuresti a emis un comunicat in care a anuntat zonele vizate astazi de restrictii:

Intre orele 06:30-17:30, pe traseele de desfasurare a Maratonului, fiind vizate urmatoarele zone: Bulevardul Libertatii, Piata Constitutiei, Bulevardul Unirii, Piata Unirii, Splaiul Independentei, strada Berzei - strada Buzesti, Piata Victoriei, Piata Arcului de Triumf, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Mircea Voda, Podul Timpuri Noi, Piata Alba Iulia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia.

Tot duminica, din cauza partidei de fotbal Romania-Serbia, traficul va fi restrictionat progresiv incepand cu ora 12:30, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, astfel:

- Pe Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.

- Pe str. Pierre de Coubertin, intre Sos. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena sau Sos. Pantelimon si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.

- Pe banda I pe str. Vatra Luminoasa, intre strazile Tony Bulandra si str. Pierre de Coubertin.

- Pe str. Tony Bulandra intre Vatra Luminoasa si rond str. Maior Coravu.

- Pe str. Sg. Vasile Serbanica intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion (parcarea C).

- Pe bd. Basarabia, intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, pentru afluire/defluirea pietonala, daca situatia o va impune.