ROMANIA - SERBIA, 16.00, PRO TV | Nationala trebuie sa-l opreasca pe HULK: "Mananc ORICE sa devin cat mai puternic!"

Romania poata trece pe primul loc in grupa daca invinge Serbia, astazi in direct la Pro TV.

Aleksandar Mitrovic este marele pericol pentru poarta Romaniei la partida care va astazi de la ora 16.00 in direct la Pro TV. El a marcat 2 goluri in partida tur si a reusit alte 2 goluri si in partida de joi, cu Muntengru.

Atacantul de la Fulham, 5 goluri in Premier League in acest sezon, a acordat un interviu inedit pentru Sport Blic inainte de meciul contra Romaniei.

Reporter: "Uitandu-ne la tine cum poti sa cari 3 fundasi in spate, ne intrebam: ce mananci?"

Mitrovic: "Mananc tot (rade). Glumesc, desigur. Sincer, nu sunt un jucator rapid iar forta este principalul meu avantaj. Si incerc sa ma folosesc de asta in cel mai bun mod. Sa tin mingea si sa imi ajut colegii in atac, dar si pentru mine. Simplu spus, este treaba mea si astea sunt calitatile mele. In Muntenegru terenul nu a fost prea bun si nu se putea juca prea mult cu mingi pe jos.

Eu sunt o optiune care deschide jocul, mai ales pentru jucatorii defensivi in momente dificile, le ofer un respiro. Selectionerul si colegii mei imi stiu punctele forte si mereu incearca sa obtina maximum de la mine. Vreau sa mentionez ca toata echipa a jucat foarte bine in Muntenegru, fara compromisuri. Insa si dupa un astfel de meci, exista un jucator care iese in evidenta si acum am fost eu".

Reporter: "Avand in vedere forta bruta si dorinta, semeni remarcabil de mult cu super-eroul Hulk?"

Mitrovic: "Da, sunt Hulk. M-ati gasit (rade). Ma bucur ca ganditi asta despre mine si promit ca voi continua la fel, chiar mai puternic si ma voi folosi de forta mea pentru echipa"