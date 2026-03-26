„Tricolorii” vor avea cel mai important test din această campanie de calificare care l-a avut „la cârmă” pe Mircea Lucescu.

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Zeljko Kopic, suporter de lux al naționalei: ce a spus despre neconvocarea lui Opruț

Antrenorul lui Dinamo a aterizat în cursul zilei de joi la Istanbul și se va afla în tribunele arenei lui Beșiktaș pentru a urmări meciul Turcia - România.

Kopic a fost întrebat despre neconvocarea lui Raul Opruț care traversează forma carierei la Dinamo, dar pe care Mircea Lucescu nu l-a luat în calcul pentru baraj.

„Cred că este un meci important pentru România și vreau să fiu acolo, să îmi ofer sprijinul. Sunt deja de doi ani aici și va fi un meci interesant și foarte important pentru echipa națională și vreau să-l văd.

Va fi dificil, Turcia are o echipă foarte bună, avantajul terenului propriu, suporteri… dar chiar cred că România are șansele ei, că Mircea Lucescu a pregătit foarte bine meciul, știe totul despre ei și acesta este un mare plus pentru echipa națională a României. Chiar cred că jucătorii vor da totul pe gazon. Meci tare, adversar tare. Dar este un meci foarte important și toți vor da chiar mai mult decât cred că pot și vreau să cred că au o șansă.

Sunt dezamăgit, desigur, dar domnul Lucescu știe ce are nevoie pentru acest meci. Pentru mine, Raul (nr. Opruț) este cel mai bun fundaș stânga din România. Prestațiile lui, am văzut jocul lui defensiv, ofensiv, joacă un fotbal foarte bun. Am discutat cu el, acceptă situația și trebuie să continue să lucreze și să aștepte alte oportunități” a spus Zeljko Kopic.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.

Lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).