„Atmosfera a fost fantastică!” Selecționerul Greciei, încântat de meciul din Ghencea! Antrenorul român pe care a anunțat că îl sună după meci: „Deja mi-a scris, suntem prieteni buni!” 

Grecia s-a impus datorită golului marcat de Bouchalakis, în minutul 39 al partidei, după o serie de erori în defensiva naționalei României. Naționala lui Gustavo Poyet (54 ani) avea o serie de trei meciuri consecutive fără victorie până la duelul cu „tricolorii”.

Declarațiile lui Gustavo Poyet, selecționerul Greciei, după victoria cu România



Selecționerul naționalei Greciei a vorbit la finalul partidei despre victoria obținută, ținând să evidențieze și atmosfera făcută de suporterii români în Ghencea. Totodată, Poyet a punctat că meciul a fost unul important atât pentru el, cât și pentru Edward Iordănescu, pentru a putea analiza jucătorii și potențialul echipelor.

„A fost importantă victoria, într-un meci mare joci pentru a câștiga. Desigur, am încercat să facem anumite lucruri într-un mod, cred că în prima repriză am făcut lucrurile bine, România ne-a presionat în a doua repriză. A fost greu, am încercat să ajut echipa cu schimbările, însă uneori să joci în deplasare, știți cum e.

Atmosfera a fost fantastică, în special după tot ceea ce am trăit în ultimii 2 ani, am văzut mulți oameni aici în această seară, au pus presiune. Și în Grecia e atmosfera frumoasă, dar încercăm să aducem oamenii înapoi la stadion, e greu. Pentru mine a fost important, am obținut multe informații pentru viitor.

Acum avem un meci amical luni, trebuie să vedem cum ne recuperăm, obiectivul nostru este să facem treabă bună în Nations League, în iunie. Ideea e să forțăm pentru a câștiga grupa și să vedem dacă putem ajunge în play-off mai repede. Cred că e corect să spunem că trebuie să încercăm, depindem de noi.

A fost important pentru ambii antrenori, să vedem jucătorii și ce putem obține”, a declarat Poyet la finalul meciului.

Întrebat câți prieteni are în România, Poyet a răspuns amuzat: „Îl am pe cel mai bun, marele Dan Petrescu, deja mi-a scris și trebuie să îl sun, să văd ce opinie are. Suntem prieteni foarte buni, datează din 1997, de la primul meu pre-sezon la Chelsea, am fost colegi de cameră și e pe viață, voi vorbi azi cu el”.