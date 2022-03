"Cine e cel mai bun fotbalist român?" Selecționerul Greciei nu a stat pe gânduri și a oferit un răspuns surprinzător

Partida de pe Stadionul Steaua va fi și prima a lui Gustavo Poyet pe banca naționalei Greciei. Uruguayanul a semnat în luna februarie, iar la conferința de presă premergătoare jocului a vorbit și despre Dan Petrescu, fostul său coleg de la Chelsea.

Gustavo Poyet: "Dan Petrescu, cel mai bun fotbalist român"

Întrebat cum ar fi fost să îl înfrunte pe Dan Petrescu vineri seară, având în vedere că și actualul antrenor al lui CFR Cluj a fost pe lista FRF, Poyet a spus: "Cu siguranță ar fi fost ceva special, am vorbit ieri, vom vorbi și azi. Ne vedem, suntem prieteni. Am amintiri foarte frumoase cu el, ultima mea vizită în București a fost la nunta lui".

Gustavo Poyet, fost jucător la River Plate, Zaragoza, Chelsea sau Tottenham, a fost întrebat pe cine consideră cel mai bun fotbalist român, iar uruguayanul a oferit un răspuns surprinzător, având în vedere că, de cele mai multe ori, Hagi, Dobrin sau Balaci sunt primele variante: "Dan Petrescu. Poate sunt puțin influențat de relația pe care o am cu el".

Dan Petrescu și Gustavo Poyet au fost colegi la Chelsea în perioada 1997-2000.

Selecționerul Greciei a vorbit despre Alexandru Mitriță și Denis Alibec, cei doi tricolori care joacă în Superligă și a explicat de ce nu este un amical obișnuit.

"Pe Alibec și Mitriță îi cunosc, i-am văzut chiar și pe viu. Depinde dacă vor juca sau nu. În general, România are jucători buni, i-am analizat. Cu Răzvan Lucescu nu am mai vorbit de când am plecat din Grecia.

În ciuda faptului că e amical, nu e un meci amical obișnuit. Ambele echipe încep cu un nou antrenor, vom vedea diferențe. Ne dorim să câștigăm", a mai spus Poyet.

Amicalele României se văd la Pro X