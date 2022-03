Concluziile lui Edi Iordănescu la finalul meciului cu Grecia: "După jocul cu Israel, tragem linie". Probleme mari de lot

Naționala României nu a reușit să se impună în primul duel cu Edward Iordănescu pe bancă, în amicalul cu Grecia, disputat pe stadionul din Ghencea. Singurul gol al partidei a fost marcat de Bouchalakis, în minutul 39.

Edi Iordănescu, după România - Grecia 0-1: "Când începem jocurile oficale, sper să avem o altă exprimare"

„Tricolorii” au fost mai periculoși în a doua repriză, odată cu schimbările făcute de selecționer, însă nu au reușit să schimbe situația de pe tabelă.

La finalul partidei, Edi Iordănescu a vorbit despre problemele de lot și despre numeroasele cazuri de gripă din lot: alți patru jucători acuză simptome și ar putea rata meciul cu Israel, de marți.

În ceea ce privește jocul, selecționerul s-a arătat nemulțumit de prima repriză și a explicat că va trage prima linie după următorul amical, cu Israel.

"M-a întrebat de situația noastră (n.r - Gus Poyet, selecționerul Greciei), a aflat că sunt multe probleme și mi-e frică să nu se agraveze din ce informații avem. Patru sunt în cameră izolați, au fost opt. Teoretic, am recuperat. Rațiu nu a făcut azi dimineață antrenament cu echipa și mai sunt 3-4 care acuză situații. Vedem în seara asta. Așteptăm, ne-am și testatat, așteptăm rezultatele. Nu voiam ca la primul joc să se întâmple așa ceva, dar asta e situația.

Un test foarte util, îmi pare rău de probemele avute. Ne-a dat peste cap procesul de pregătire. Gândisem ceva, ne-am adaptat, după care ne-am readaptat la situație. N-a fost ușor, dar îmi doream un test cu o echipă de nivelul Greciei. Le-am văzut toate jocurile din preliminarii, o echipă care face egal cu Spania, care bate Suedia e clar că e o echipă care are un nivel bun și a demonstrat asta azi. Ne-am dorit să începem bine, să prindem curaj. Au fost lucruri care n-au funcționat, dar pentru mine a fost un test util ca să începem să tragem concluzii alături de staff. Prima concluzie este că avem cu adevărat de muncă.

Mi s-a părut că în prima repriză n-am intrat cu tonusul potrivit. Am avut și un pic de trac, cel puțin o parte din băieți. Am cerut mult la picior, am fost destul de statici. Când am accelarat puțin, am avut situații. Am avut ocazia importantă a lui Mitriță, care, dacă ar fi cadrat, vorbeam altfel acum. E clar că în prima repriză echipa nu a livrat suficient. În repriza a doua, au fost anumite discuții la pauză, am încercat să-i stimulez, să facem niște corecții, în mod special din punct de vedere tactic. Repriza a doua a fost ceva mai apropiată de ceea ce ne dorim, am avut alt ritm, altă mobilitate, altă profunzime. Cu puțină șansă puteam să marcăm și să luăm măcar un rezultat pozitiv astăzi.

Nu vreau să fac aprecieri nominale. Cei care au intrat, au intrat destul de bine. Am încredere în ngrupul ăsta, sunt cel care i-a adus aici. Suntem foarte atenți la cei tineri care vin din spate. Azi am avut doi debutanți. Sunt și alții pe care-i observăm. Cu acest joc, cu cel din Israel, trebuie să tragem o primă linie și să avem o analiză. Grupul a răspuns ne la procesul scurt de pregătire avut. Sunt atenți, vedem și culoarul bun pe care îl avem în față, cu Liga Națiunilor, sper să producem rezultate, să clădim încredere, entuziasm și să aducem o calificare.

Și pentru mine e un moment special. Eu sunt extrem de stabil din punct de vedere al încrederii, al entuziasmului. Am 12 ani de meserie, cu obiective importante avute, știu ce înseamnă miza, presiunea. Sunt analitic, trebuie să fiu și extrem de realist. Eu văd perspective pentru echipa națională și am încredere în potențialul lor. Dacă sunt lucruri negative, sunt. Mă bucur că au fost acum, avem timp să le corectăm. Când începem jocurile oficale, sper să avem o altă exprimare și o altă eficiență", a spus Edi Iordănescu, la Pro TV.

Pentru România urmează amicalul cu Israel, programat marți, de la ora 20:45, ÎN DIRECT la Pro X și pe VOYO.RO.