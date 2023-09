Gafă de proporții în preliminariile EURO 2024: 4 jucători au ratat meciul dintr-un motiv rar întâlnit

Grecia, locul 3 într-o grupă din care fac parte granzii Franța și Olanda, a trecut fără emoții de Gibraltar, 5-0. Golurile echipei antrenate de Gus Poyet au fost marcat de Pelkas (9), Mavropanos (23, 82) și Masouras (70, 90+1).

La partida cu Gibraltar, patru jucători importanți ai Greciei nu au făcut parte din lot. Este vorba despre Kostas Tsimikas (Liverpool), Manolis Siopis (Cardiff), Dimitros Kourbelis (Trabzonspor) și Petros Mantalos (AEK Atena), iar motivul absenței lor este unul cu totul neobinșuit.

Gafa le-ar fi aparținut celor de la Federația Greacă de Fotbal, care l-ar fi informat pe selecționerul Gus Poyet că toți cei patru jucători sunt suspendați pentru acest joc, având în vedere că au încasat toți câte două cartonașe galbene pe parcursul preliminariilor.

Totuși, regulile UEFA sunt clare: jucătorii sunt suspendați doar după trei cartonașe galbene, nu două, astfel că toți cei patru ar fi avut drept de joc în meciul cu Gibraltar, scrie The Sun, care citează Hellas Footy.

"Federația Greacă de Fotbal și-a asumat întreaga responsabilitate pentru această eroare și a confirmat că se va ocupa de această problemă în următoarele zile. Forul condus de Takis Baltakos a anunțat că nu au existat consecințe după acestă eroare", a mai scris The Sun.

În aceste condiții, toți cei patru jucători rămân în pericol de suspendare. Spre exemplu, dacă vor vedea un cartonaș galben în partida cu Irlanda (13 octombrie), ei vor fi suspendați pentru jocul cu Olanda (16 octombrie), care ar putea fi decisiv în vederea stabilirii ocupantei poziției secunde.

