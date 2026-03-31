Echipa națională dispută chiar în această seară un meci lipsit de miză împotriva Slovaciei, după ce a pierdut meciul cu Turcia, scor 0-1 și a ratat orice șansă de a mai ajunge la Mondial. Dănuț Lupu a analizat parcursul tricolorilor și a exclus Federația de pe lista vinovaților.

Cluburile, arătate cu degetul pentru lipsa de rezultate

Fostul internațional a transmis că problema de fond aparține echipelor de club și academiilor, subliniind că acestea nu mai reușesc să furnizeze jucători de valoare pentru prima reprezentativă, în timp ce selecționerul are la dispoziție un timp prea scurt pentru a face minuni.

„Cel mai important e să fie sănătos nea Mircea. Peste vreo 25 de ani sfârșitul lui va fi tot pe un teren de fotbal, pentru că este un monument, dar peste vreo 25 de ani. Ca să pregătești un meci la echipa națională ai jucătorii două zile, nu cum e la o echipă de club. Jucătorii vin de la echipele de club, ca antrenor poți să pregătești câteva luni, dar nu joacă antrenorii. Ca antrenor simți toate detaliile despre adversar. E o problemă mare. Nu e a Federației. E a cluburilor, ele cresc jucătorii, ele au academii. La națională vin 2-3 zile. Selecția o fac cluburile. Ce jucători ar merita acum la U19? La Dinamo au fost 3 generații care au jucat finala cu Hagi, din 3 generații doar doi sunt fotbaliști. Avem portughezi acum la echipele de club”, a explicat Dănuț Lupu, potrivit Digisport.

Despre Gică Hagi la națională

Totodată, Lupu a abordat și subiectul noul selecționer al României, contrazicându-l public pe Victor Pițurcă, după ce acesta a susținut că s-ar fi găsit și alți antrenori care ar fi putut prelua echipa națională în locul lui Mircea Lucescu.

„Sunt supărat pentru ce i s-a întâmplat lui nea Mircea. E foarte bine acum, ieri spunea că se urcă în mașină și se duce la meci. Nu cu mine, eu nu mai am carnet. Am ascultat emisiunea. L-am ascultat pe Piți (n.r. Victor Pițurcă) și nu sunt de acord cu el. Nu cred că accepta nimeni să vină pentru două meciuri. Federația a făcut ca Gică să preia echipa națională. Mergea în America și după ce se întorcea de acolo prelungea. Pot să-l caute și acum pe Hagi alte echipe. Doar ca să avem un subiect, discutăm. Se știu lucrurile, sunt clare. Cu acordul lui nea Mircea sau cu acordul lui Gică s-a vorbit despre asta, astfel nu vindea acțiunile”, a mai adăugat acesta.