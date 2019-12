VIDEO | Se joaca Islanda - Romania la Reykjavik? Cum arata terenul si ce spun oficialii islandezi, cu 3 luni inaintea meciului de baraj

Islanda - Romania este programat pe 26 martie, in capitala tarii gazda, Reykjavik.

"Tricolorii" se vor deplasa in Islanda pentru meciul de baraj ce ne poate duce mai aproape de EURO 2020, turneu final ce este gazduit si Bucuresti.

In martie, cand se va juca partida, in Reykjavik sunt temperaturi cuprinse intre -2 si 4 grade Celsius, iar prognoza arata ca va ploua in cel putin 14 zile ale lunii. In aceste conditii, ambele parti se tem ca gazonul va fi afectat, insa islandezii vor sa profite de avantajul terenului propriu.

Reporterul Pro TV Cosmin Stan a stat de vorba cu oficialii Federatiei Islandeze de Fotbal, iar acestia spun ca vor lua toate masurile necesare pentru ca jocul sa se desfasoare in conditii optime.

"E o situatie unica, in premiera, pentru ca nu am mai jucat niciodata pe iarba naturala in luna martie. Am mai jucat in aprilie, dar nu in Reykjavik, unde primara vine un pic mai tarziu fata de coasta de sud.

Bineinteles ca vrem sa jucam acasa. Acesta este stadionul nostru, avem rezultate bune aici, jucatorii vor sa joace in Islanda. Suporterii, de asemenea, vor sa vada meciul acasa. Este p situatie noua pentru noi, sa ai un singur meci de baraj. Nu mai exista o a doua sansa!", a explicat secretarul federatiei, Klara Bjarmartz, pentru Pro TV

De asemenea, si presedintele Federatiei Islandeze, Gudni Bergsson, a comentat situatia:

"Vom lua masuri de izolare a terenului, vom acoperi gazoul si, de asemenea, vom instala un sistem de incalzire prin care vom sufla aer cald, astfel incat sa protejam iarba de frig si sa o pregatim pentru meci.

Credem ca va fi o atmosfera mult mai frumoasa daca am juca aici si, ecident, poate si un avantaj pentru noi. In mod clar, vrem sa jucam acasa in fata fanilor islandezi si suntem optimisti ca terenul va fi ok"

Peste jumatate de milion de euro vor cheltui islandezii pentru organizarea acestui meci pe arena din Reykjavik, care are 10.000 de locuri.

In Islanda, din cauza vremii nefavorabile, exista 15 stadioane mici cu iarba artificiala, acoperite si incalzite, pe care se joaca fotbal in campionatul intern din mai pana in septembrie.