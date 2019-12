Budescu, pregatit de duelul cu Islanda: "Nu am bagat nicio foaie sa ma retrag." Ce spune mijlocasul despre revenirea la nationala

Budescu a vorbit despre episodul la echipa nationala si despre depunctarea Astrei.

Budescu a ramas cu un gust amar dupa ultima dubla la care a fost convocat in nationala Romaniei. Atunci, mijlocasul Astrei a fost chemat pentru meciurile cu Suedia si Spania, dar nu a fost introdus nici macar un minut. Budescu a fost cel mai deranjat de faptul ca nici macar nu i-a fost data o explicatie si a declarat dupa acele partide ca este foarte posibil sa fi fost ultima oara la Mogosoaia (baza de antrenament a echipei nationale).

Romania a fost invinsa in acea dubla cu 5-0 de Spania si cu 2-0 de Suedia. Pentru tricolori urmeaza duelul de foc din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020 si Budescu este pregatit sa ii invinga pe nordici:

"Nu am bagat nicio foaie sa ma retrag de la echipa nationala. A fost acea declaratie atunci dupa cele doua meciuri in care nu am jucat si raman la aceeasi parere, a fost o bataie de joc pentru ca asa a fost. Nu ca nu am jucat, pur si simplu nu a vorbit nimeni cu mine. Acum am vazut ca s-au schimbat foarte multe lucruri si vom vedea ce se v-a intampla. Am incredere in Radoi si in baieti, pentru ca avem jucatori destul de buni si ne putem califica zic eu.

Trebuie sa ne adaptam repede cu terenul si sa castigam meciul", a spus Budescu.

Mijlocasul a vorbit si despre depunctarea Astrei: "Sa nu ne mai ia cate 3 puncte si sa iesim din play-off"

Astra a fost depunctata cu 3 puncte pentru nerespectarea unor reguli financiare. Echipa din Giurgiu este acuzata ca nu si-a platit anumite datorii.

"Sunt ingrijorat, dar sper sa recuperam aceste puncte. Noi am muncit, ne-am facut treaba pe teren, le-am castigat si ar fi pacat sa ni le ia. Nu stiu ce s-a intamplat exact, nu este treaba noastra. Este treaba conducerii si vedem ce se va intampla. Sper sa ramanem in play-off pana dupa vacanta, sa nu ne mai ia cate 3 asa si sa iesim din play-off", a mai spus Budescu.