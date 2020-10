Niciun jucator sub 29 de ani in primul "11" al Islandei! Medie de inaltime incredibila pentru nordici

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, astazi, de la ora 21.45.

Conform presei locale, selectionerul Erik Hamren va miza pe cei mai experimentati jucatori din lot si va alege o prima garnitura cu o medie de inaltime mare, de aproape 185cm, pentru a-i domina aerian pe "tricolori". Aceleasi surse spun ca Islanda va lasa initiativa trupei lui Mirel Radoi simtindu-se confortabil cu o defensiva organizata si contraatacuri taioase.

"Romanii au o echipa tehnica, careia ii place sa tina mingea si sa paseze mult. Acest stil de joc se potriveste de minune jucatorilor nostri. Am aratat ca ne simtim foarte bine cand cealalta echipa are mingea si incearca sa faca jocul. Avem un joc defensiv disciplinat si ne descurcam cu usurinta in stoparea atacurilor adverse. Este pacat ca nu vom avea tribunele pline, dar trebuie sa fructificam putinele ocazii de gol pe care le vom avea.

Romania are un joc de asteptare a adversarului, dar are probleme cand lucrurile nu stau bine pentru ea pe tabela, jucatorii incep sa se precipite, sa greseasca si sa lase spatii. Nu trebuie trecuta cu vedere nici difernta de gabarit, care ne avantajeaza clar. Exista tensiune si in tabara Romaniei, dupa cum au inceput sa acuze in urma intarzierii rezultatelor testelor Covid, pentru ca e un meci pentru calificare si pentru bani", a declarat Arnar Bergmann Gunnlaugsson, fost international islandez si actualul antrenor al Víkingur Reykjavik.

Primul "11" al Islandei, anuntat de presa locala:

Hannes Halldorsson (Valur / 36 ani / 194cm) - Birkir Saevarsson (Valur / 35 ani / 187cm), Kari Arnason (Vikingur / 37 ani / 190cm), Ragnar Sigurdsson (FC Copenhaga / 34 ani / 187cm), Ari Skulason (Oostende / 33 ani / 172cm) - Aron Gunnarsson (Al Arabi / 31 ani / 177cm), Victor Palsson (Darmstadt / 29 ani / 186cm) - Johann Gudmundsson (Burnley / 29 ani / 186cm), Gylfi Sigurdsson (Everton / 31 ani / 186cm), Birkir Bjarnasson (Brescia / 32 ani / 184cm) - Alfred Finnbogason (Augsburg / 31 ani / 184cm)