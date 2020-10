VIDEO | Gol de 3 puncte reusit de Stanciu pentru Slavia Praga! Mijlocasul i se va alatura lui Mirel Radoi in cantonamentul echipei nationale

Nicolae Stanciu a reusit sa ii aduca victoria Slaviei Praga, in ultima partida inaintea pauzei competitionale datorata echipelor nationale.

Stanciu a fost titular in deplasarea Slaviei Praga de la Ostrava, din runda cu numarul 6 a campionatului Cehiei.

Internationalul roman a reusit sa inscrie golul victoriei si sa aduca a 5-a victorie a Slaviei din acest sezon.

In minutul 69, Stanciu a transformat cu sange rege o lovitura de la 11 metri si nu i-a dat nicio sansa portarului advers, care s-a aruncat pe coltul opus.

Slavia Praga are 18 puncte in Cehia dupa primele 6 etape si este la 2 puncte in spatele liderului si rivalei Sparta Praga.

Nicolae Stanciu urmeaza sa soseasca in cantonamentul echipei nationale pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria.

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.