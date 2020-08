Nicolae Stanciu ii critica pe antrenorii din Liga 1 care "fenteaza" regula U21: "E ca si cum le-ai transmite jucatorilor ca nu sunt buni si sunt acolo doar de umplutura"

Fostul jucator de la FCSB nu este de acord cu modalitatea prin care antrenorii romani fenteaza regula jucatorilor U21 din Liga 1.

Dan Petrescu a fost primul antrenor care a facut acest lucru dupa ce l-a schimbat pe Fica dupa numai 24 de secunde. Cei de la Gaz Metan au fost aproape sa depaseasca acest record. In meciul contra lui FC Arges din acest sezon. Uhrin l-a schimbat pe Dogaru dupa 35 de secunde. Imediat a mutat si Argesul, iar Honciu a fost introdus in locul lui Cosma in secunda 52.

Nicoae Stanciu a debutat in Liga 1 la 18 ani pe vremea cand juca la FC Vaslui.

"Sunt pareri impartite. Cred ca este o sansa buna si, poate, unica pentru unii fotbalisti tineri de a juca la o varsta frageda in Liga 1. Cand am debutat eu si am avut sansa sa joc in echipa Vasluiului de la 18 ani, intr-adevar am beneficiat de ajutorul domnului Porumboiu si a antrenorului de acolo, dar era ceva inedit si jucai pentru ca erai bun si puteai sa faci fata.

Acum, cu schimbarile astea care se fac foarte rapid, mi se pare ca e ca si cum le-ai transmite jucatorilor ca nu sunt buni si sunt acolo doar de umplutura", a declarat Stanciu pentru FRF.