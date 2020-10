Reactii DURE dupa eliminarea lui Nicolae Stanciu din Champions League: "O mare porcarie a UEFA! S-au sters la fund cu noi!" Dezamagire uriasa in echipa Slaviei Praga

Slavia Praga a fost eliminata de Midtjylland din Champions League, dupa ce au pierdut la retur cu 4-1.

Slavia Praga a deschis scorul in Danemarca in minutul 3 prin Olaynka si parea cu un pas in grupele Champions League. Finalul meciului s-a dovedit a fi unul extrem de nebun si Midtjylland a reusit sa inscrie 4 goluri si sa rastoarne soarta calificarii.

Kaba a restabilit egalitatea in minutul 65, iar dupa aceea s-a declansat nebunia.

Golul de 2-1 al danezilor a fost inscris in minutul 84 dintr-un penalty. Lovitura de la 11 metri a fost ratata in prima faza, insa dupa consultarea deciziei VAR s-a tras concluzia ca portarul nu a stat cu niciun picior pe linia portii si penalty-ul s-a repetat. Scholz a transformat a doua oara penalty-ul si danezii erau cu un picior in grupe. Pana la final, Midtjylland a mai inscris de 2 ori prin Oneyka (88') si Dreyer (90+1).

"Am fost foarte atent sa nu depasesc linia si niciodata nu mi s-a intaplat asta. Am prins mingea pe linie, nu inteleg de ce s-a repetat! E o mare porcarie a UEFA. Ma doare, pentru ca stiu ca nu am facut niciun pas inainte. Ne va afecta foarta multa vreme acest esec. Meritam sa mergem mai departe, dar este foarte urat ce se petrece la acest nivel", a declarat Ondrej Kolar, portarul Slaviei.

Vladimir Coufal: "S-au sters la fund cu noi!"

Fundasul dreapta al Slaviei Praga a continuat protestele si a lasat de inteles ca au fost interese la mijloc pentru ca Midtjylland sa mearga mai departe:

"Nu au avut multe ocazii, iar daca nu era acel 11 metri repetat nu se calificau. Vreau sa ma exprim politicos, dar s-au sters la fund cu noi. Acum inteleg cum se rostogoleste mingea cu bani", a reactionat furios si fundasul Slaviei.

"Arbitrul ne-a ras in fata. Jucatorii mei au alergat 30 de kilometri, iar lui i-a fost lene sa fuga 50 de metri sa verifice faza penalty-ului la monitor. E foarte greu sa acceptam o astfel de nedreptate", a spus si Jindrich Trpisovsky, antrenorul Slaviei.