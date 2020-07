Nicolae Stanciu a facut dezvaluiri emotionante dupa castigarea titlului cu Slavia Praga! Cum a sarbatorit succesul din campionatul Cehiei!

Campion in Cehia cu Slavia Praga, Nicolae Stanciu a facut dezvaluiri cu privire la cariera sa.

Fotbalistul a povestit pentru site-ul oficial al clubului despre antrenorul care a fost decisiv pentru imbunatatirea jocului sau. Este vorba despre cel care se afla pe banca Slaviei si care l-a ajutat sa isi imbunatateasca jocul defensiv.

"Sub comanda lui Jindrich Trpisovksy am remarcat o schimbare fundamentala in jocul meu. Obisnuiam sa fiu un fotbalist eminamente ofensiv, nu reuseam deloc sa ma apar, dar asta s-a schimbat aici.

Am devenit un jucator mai complet. Am statistici bune la dueluri castigate cu adversarii, ceea ce nu e chiar usor pentru un jucator de talia mea. Conditia mea fizica, de asemenea, s-a imbunatatit clar. Schimbarile acestea mi-au facut jocul mult mai complet", a declarat Stanciu.

Internationalul roman in varsta de 27 de ani a vorbit recent si despre intamplarile mai putin fericite prin care a trecut in Cehia, unde a fost chiar amenintat cu moartea de suporterii marii rivale, Sparta Praga.

S-a tatuat pentru a-si exprima atasamentul

In alta ordine de idei, Nicolae Stanciu a decis, dupa castigarea titlului, sa isi exprime bucurie facandu-si un tatuaj.

El si-a desenat pe picior doua stele, care semnifica cele 20 de titluri pe care le are Slavia Praga in palmares, si literele SKS, care reprezinta numele clubului.

Romanul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru tatuaje, avand pe piele imprimat, printre altele, tricolorul, portretul bunicii sau imaginea lui Joker.