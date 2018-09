Il asteapta postul de titular? Italienii, impresionati de Radu: "A fost erou! Antrenorul va fi nevoit sa se gandeasca de doua ori cand va alege!"

Ionut Andrei Radu a fost eroul Romaniei in meciul cu Portugalia. Portarul roman a reusit sa apere un penalty in minutul 90+9 si a pastrat o victorie ce ne duce cu un pas mai aproape de Campionatul European Under 21 de anul viitor.

Evolutia lui Radu a fost remarcata si in Italia. Gianluca DiMarzio, un jurnalist cu state vechi in peninsula si extrem de apreciat, noteaza pe blogul sau ca Radu ar putea deveni fara probleme titularul celor de la Genoa dupa prestatiile din ultima perioada.

"Ballardini (n.red. antrenorul lui Genoa) va fi nevoit sa se gandeasca de doua ori cand isi va alege titularul din poarta. Ionut a fost eroul zilei, datorita penalty-ului salvat: imaginea serii si un mesaj clar pentru Davide Ballardini, care dupa K.O.-ul cu Sassuolo (partida pierduta de Genoa cu 5-3) ar putea fi tentat de a ideea de a-l titulariza pe portarul nascut in '97", a scris DiMarzio.