Drama nestiuta a eroului de la tineret! Ionut Radu a trecut printr-o tragedie pe cand era doar un copil: "Stiu ca ma vegheaza pas cu pas"

Ionut Radu este portarul titular si capitanul nationalei Romaniei U21. El a fost eroul meciului cu Portugalia, aparand un penalty in minutul 90+9.

Ionut Radu, in varsta de 21 de ani, joaca de la varsta de 18 ani in Italia. El a fost mai intai luat de Inter si a evoluat la tineretul formatiei milaneze, apoi la Avellino, sub forma de imprumut. In aceasta vara, el a fost achizitionat de Genoa, la pachet cu un alt tanar italian. Pretul amandurora a fost unul urias: 14 milioane euro!

Eroul nationalei U21 are o poveste despre care putini stiu. Pe cand era doar un copil, acesta a trecut printr-o mare tragedie.

La varsta de 9 ani, Ionut Radu si-a pierdut sora, Ema, care atunci avea 14 ani. Fosta campioana la dans sportiv, sora portarului a suferit din cauza unei boli a sistemului imunitar si a incetat din viata.

Intr-un interviu acordat de mama tanarului portar, aceasta spunea: "La un meci cu Academia Hagi eram in spatele portii lui, iar Ianis Hagi se pregatea sa execute un penalty. El s-a intors spre mine, s-a inchinat si mi-a zis: <Ema e Sus si ma vegheaza! Voi apara>. A parat sutul, apoi mi-a spus <Am simtit ca a fost o alta mana in calea mingii>".