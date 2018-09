"Ba, ia liniste putin, sa va zic ceva!". Primele cuvinte ale eroului Ionut Radu in vestiarul Romaniei U21. Ianis Hagi si Ivan l-au intampinat cu urale

Cicaldau si Andrei Ivan au marcat golurile Romaniei U21 in Portugalia, dar eroul serii a fost Ionut Radu, care a aparat un penalty in minutul 90+9.

Ionut Radu, portar cumparat in aceasta vara de Genoa, capitanul Romaniei U21, a fost eroul serii in Portugalia, aparand un penalty in minutul 90+9. Romania a castigat cu 2-1 meciul disputat la Pacos de Ferreira.

La finalul partidei, Ionut Radu a intrat in vestiar, fiind primit cu urale de colegi.

"Bai, liniste, sa va zic ceva! Andrei Ivan si Dennis Man mi-au dat de fiecare data gol din penalty, dar am aparat cand a trebuit", a spus el, in aplauzele colegilor.