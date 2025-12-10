Lăsat în afara lotului după interviul exploziv în care s-a plâns că este scos țap ispășitor și că nu primește minutele pe care le merită, Mohamed Salah se afla în Anglia în timp ce Liverpool obținea trei puncte mari în grupa unică din Champions League.



Clarence Seedorf, în dialog cu Arne Slot: "Oricine greșește în lumea asta. Îl aduci pe Salah înapoi?"

Înainte de meci, Arne Slot a refuzat să ofere multe detalii despre situația lui Salah. Managerul olandez a transmis doar că decizia asta este una clară, referindu-se la faptul că egipteanul a fost scos din lot pentru partida cu Inter.



După meciul de la Milano, Arne Slot a fost invitat în studioul Amazon Prime, acolo unde se afla și Clarence Seedorf.



Întrebat de prezentatoarea emisiunii dacă plănuiește să aibă o discuție cu Mohamed Salah înainte ca egipteanul să plece la Cupa Africii, Slot a răspuns: "Cred că în această seară ar trebui să vorbim doar de ce s-a întâmplat aici. Sunt sigur că și toate întrebările de la conferința de presă de vineri vor fi despre Mo, dar azi cred că ar trebui să vorbim despre jucătorii care sunt aici".



Clarence Seedorf, de cinci ori câștigător al Ligii Campionilor, a intervenit: "Nu prea sunt de acord aici. Te respectăm foarte mult atât pe tine, cât și pe Salah și nu vrem să intrăm într-o polemică, dar trebuie să înțelegem anumite lucruri pentru că se fac multe speculații. Tu ai intenția să-l aduci pe Salah înapoi? Eu mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta. Oricine greșește în lumea asta, se întâmplă anumite lucruri. Tu ce senzație ai?"

Arne Slot: "Toată lumea greșește, dar el știe că a greșit?"



Slot a replicat: "Da, toată lumea greșește, dar întrebarea e: jucătorul crede că a greșit?". Seedorf a intervenit imediat: "Cum poți să-ți dai seama de asta dacă nu vorbești cu el? Vei vorbi cu el?".



Managerul lui Liverpool a evitat să ofere un răspuns direct, însă a adăugat: "Următoarea întrebare e dacă ar trebui ca această inițiativă (n.r - de a vorbi cu Salah) să-mi aparțină mie sau lui. E și asta o întrebare". Slot a preferat ulterior să îi elogieze pe jucătorii care au fost pe teren în victoria cu Inter, precum Virgil van Dijk sau Ibrahima Konate.

